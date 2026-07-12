Аргентина в овертаймі перемогла Швейцарію та вийшла до півфіналу ЧС-2026

Матч Аргентина — Швейцарія. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Збірна Аргентини стала останнім півфіналістом чемпіонату світу-2026. Команда Ліонеля Скалоні в додатковий час дотиснула Швейцарію та перемогла з рахунком 3:1.

Про перемогу Аргентини повідомив портал Новини.LIVE.

Аргентина швидко відкрила рахунок, але Швейцарія відігралася

Аргентинці активно розпочали зустріч і вже на 10-й хвилині вийшли вперед. Після подачі Ліонеля Мессі з кутового Алексіс Мак Аллістер виграв боротьбу на ближній стійці та головою відправив м'яч у сітку.

До перерви команда Скалоні контролювала хід зустрічі, однак після відпочинку швейцарці додали в атаці. На 67-й хвилині Дан Ндоє після комбінації з Рікардо Родрігесом пробив із гострого кута повз Еміліано Мартінеса та зрівняв рахунок.

Невдовзі Швейцарія залишилася в меншості. Брель Емболо отримав другу жовту картку за симуляцію в боротьбі з Леандро Паредесом, після чого команда Мурата Якіна догравала матч удесятьох.

Читайте також:

Аргентина дотиснула суперника в овертаймі

Попри чисельну перевагу, аргентинці не змогли вирвати перемогу в основний час. Уже в додатковий час героєм команди став Хуліан Альварес, який на 112-й хвилині ефектним ударом із-за меж штрафного майданчика поцілив у дальню дев'ятку воріт Грегора Кобеля.

У компенсований до другого додаткового тайму час остаточний рахунок встановив Лаутаро Мартінес. Після контратаки Тьяго Альмада не переграв голкіпера, однак форвард "Інтера" першим опинився на добиванні та відправив м'яч у порожні ворота.

У півфіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє зі збірною Англії. В іншому півфіналі зустрінуться збірні Іспанії та Франції.

Аргентина — Швейцарія — 3:1 (після додаткового часу)

Голи: Мак Аллістер, 10, Альварес, 112, Лаутаро Мартінес, 120+1 — Ндоє, 67.

Вилучення: Емболо, 72 (Швейцарія, друга жовта картка).

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Гаррі Кейн у матчі з Норвегією встановив нове історичне досягнення збірної Англії, перевершивши рекорд Вейна Руні.

Також Новини.LIVE писав, скільки коштують квитки на фінал чемпіонату світу-2026 та хто розважатиме вболівальників під час шоу в перерві вирішального матчу.