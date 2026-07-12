Аргентина в овертаймі перемогла Швейцарію та вийшла до півфіналу ЧС-2026

Аргентина поховала шанси Швейцарії на півфінал чемпіонату світу
Збірна Аргентини стала останнім півфіналістом чемпіонату світу-2026. Команда Ліонеля Скалоні в додатковий час дотиснула Швейцарію та перемогла з рахунком 3:1.
Про перемогу Аргентини повідомив портал Новини.LIVE.
Аргентина швидко відкрила рахунок, але Швейцарія відігралася
Аргентинці активно розпочали зустріч і вже на 10-й хвилині вийшли вперед. Після подачі Ліонеля Мессі з кутового Алексіс Мак Аллістер виграв боротьбу на ближній стійці та головою відправив м'яч у сітку.
До перерви команда Скалоні контролювала хід зустрічі, однак після відпочинку швейцарці додали в атаці. На 67-й хвилині Дан Ндоє після комбінації з Рікардо Родрігесом пробив із гострого кута повз Еміліано Мартінеса та зрівняв рахунок.
Невдовзі Швейцарія залишилася в меншості. Брель Емболо отримав другу жовту картку за симуляцію в боротьбі з Леандро Паредесом, після чого команда Мурата Якіна догравала матч удесятьох.
Аргентина дотиснула суперника в овертаймі
Попри чисельну перевагу, аргентинці не змогли вирвати перемогу в основний час. Уже в додатковий час героєм команди став Хуліан Альварес, який на 112-й хвилині ефектним ударом із-за меж штрафного майданчика поцілив у дальню дев'ятку воріт Грегора Кобеля.
У компенсований до другого додаткового тайму час остаточний рахунок встановив Лаутаро Мартінес. Після контратаки Тьяго Альмада не переграв голкіпера, однак форвард "Інтера" першим опинився на добиванні та відправив м'яч у порожні ворота.
У півфіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє зі збірною Англії. В іншому півфіналі зустрінуться збірні Іспанії та Франції.
Аргентина — Швейцарія — 3:1 (після додаткового часу)
Голи: Мак Аллістер, 10, Альварес, 112, Лаутаро Мартінес, 120+1 — Ндоє, 67.
Вилучення: Емболо, 72 (Швейцарія, друга жовта картка).
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