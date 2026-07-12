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Главная ЧМ-2026 Аргентина похоронила шансы Швейцарии на выход в полуфинал чемпионата мира

Аргентина похоронила шансы Швейцарии на выход в полуфинал чемпионата мира

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Дата публикации 12 июля 2026 11:26
Аргентина в овертайме обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ-2026
Матч «Аргентина» — «Швейцария». Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Аргентины стала последним полуфиналистом чемпионата мира-2026. Команда Лионеля Скалони в дополнительное время одолела Швейцарию и победила со счетом 3:1.

О победе Аргентины сообщил портал Новини.LIVE.

Аргентина быстро открыла счет, но Швейцария отыгралась

Аргентинцы активно начали встречу и уже на 10-й минуте вышли вперед. После подачи Лионеля Месси с углового Алексис Мак-Аллистер выиграл борьбу у ближней штанги и головой отправил мяч в сетку.

До перерыва команда Скалони контролировала ход встречи, однако после перерыва швейцарцы активизировались в атаке. На 67-й минуте Дан Ндое после комбинации с Рикардо Родригесом пробил с острого угла мимо Эмилиано Мартинеса и сравнял счет.

Вскоре Швейцария осталась в меньшинстве. Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию в борьбе с Леандро Паредесом, после чего команда Мурата Якина доигрывала матч вдесятером.

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Несмотря на численное преимущество, аргентинцы не смогли вырвать победу в основное время. Уже в дополнительное время героем команды стал Хулиан Альварес, который на 112-й минуте эффектным ударом из-за пределов штрафной площадки поразил дальнюю девятку ворот Грегора Кобеля.

В компенсированное время второго дополнительного тайма окончательный счёт установил Лаутаро Мартинес. После контратаки Тьяго Альмада не переиграл голкипера, однако нападающий "Интера" первым оказался на добивании и отправил мяч в пустые ворота.

В полуфинале чемпионата мира Аргентина сыграет со сборной Англии. В другом полуфинале встретятся сборные Испании и Франции.

Аргентина — Швейцария — 3:1 (после дополнительного времени)

Голы: Мак-Аллистер, 10, Альварес, 112, Лаутаро Мартинес, 120+1 — Ндое, 67.

Удаление: Эмболо, 72 (Швейцария, вторая желтая карточка).

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Гарри Кейн в матче с Норвегией установил новое историческое достижение сборной Англии, побив рекорд Уэйна Руни.

Также Новини.LIVE писал, сколько стоят билеты на финал чемпионата мира-2026 и кто будет развлекать болельщиков во время шоу в перерыве решающего матча.

Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Сборная Швейцарии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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