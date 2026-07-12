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Главная ЧМ-2026 Руни назвал Месси слабым местом сборной Аргентины

Руни назвал Месси слабым местом сборной Аргентины

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 23:09
Руни назвал неожиданное слабое место Месси в сборной Аргентины
Уэйн Руни и Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился своим мнением о роли Лионеля Месси в сборной Аргентины. Он считает, что у чемпиона мира есть один недостаток, который команда научилась компенсировать.

Слова Руни привел портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Reuters

Руни раскритиковал Месси

Уэйн заявил, что во время игры в обороне Месси становится уязвимым местом аргентинской команды, ведь не всегда возвращается назад. В то же время англичанин подчеркнул, что нападающий компенсирует это благодаря исключительному футбольному интеллекту и умению выбирать правильный момент для вмешательства в игру.

По мнению Руни, в этом аспекте действия Месси в некоторой степени напоминают игру полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

"Месси порой становится слабым местом сборной Аргентины при игре в обороне. Он не бежит назад, но все равно порой отлично справляется, это чем-то похоже на Джуда Беллингема. Сильная сторона Месси — умение принимать правильные и своевременные решения: он наиболее активно включается в игру в ключевые моменты. Главные качества Месси — сосредоточенность и слаженность с командой, благодаря чему партнеры могут перекрывать те зоны, где он обычно не играет", — сказал Руни.

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Сборная Аргентины остается среди претендентов на победу на чемпионате мира-2026. Команда Лионеля Скалони уже вышла в полуфинал турнира, где встретится со сборной Англии. При этом почти в каждом матче судьи принимают спорные решения в пользу Месси и его партнеров.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что гол Джуда Беллингема в четвертьфинале между Англией и Норвегией вызвал один из самых громких судейских скандалов чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, во сколько обойдется болельщикам поездка на финал чемпионата мира-2026 и кто выступит в музыкальном шоу перед зрителями.

Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Уэйн Руни
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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