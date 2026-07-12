Руни назвал неожиданное слабое место Месси в сборной Аргентины

Уэйн Руни и Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился своим мнением о роли Лионеля Месси в сборной Аргентины. Он считает, что у чемпиона мира есть один недостаток, который команда научилась компенсировать.

Слова Руни привел портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Лионель Месси. Фото: Reuters

Руни раскритиковал Месси

Уэйн заявил, что во время игры в обороне Месси становится уязвимым местом аргентинской команды, ведь не всегда возвращается назад. В то же время англичанин подчеркнул, что нападающий компенсирует это благодаря исключительному футбольному интеллекту и умению выбирать правильный момент для вмешательства в игру.

По мнению Руни, в этом аспекте действия Месси в некоторой степени напоминают игру полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

"Месси порой становится слабым местом сборной Аргентины при игре в обороне. Он не бежит назад, но все равно порой отлично справляется, это чем-то похоже на Джуда Беллингема. Сильная сторона Месси — умение принимать правильные и своевременные решения: он наиболее активно включается в игру в ключевые моменты. Главные качества Месси — сосредоточенность и слаженность с командой, благодаря чему партнеры могут перекрывать те зоны, где он обычно не играет", — сказал Руни.

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