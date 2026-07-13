ФИФА отказал сборной Франции в важной просьбе на ЧМ-2026

Дидье Дешам, Джанни Инфантино и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

До окончания чемпионата мира-2026 по футболу осталась всего неделя. Турнир запомнится не только яркими матчами, но и серией скандалов. В большинстве из них фигурирует ФИФА.

Союз умудрился испортить отношения даже с Федерацией футбола Франции, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

Одним из фаворитов чемпионата мира по традиции является сборная Франции. Казалось бы, к этой команде должно быть лояльное отношение со стороны организаторов турнира и ФИФА, но на деле ситуация совершенно иная. У "трехцветных" уже есть повод недоумевать по поводу действий Союза.

Конфликт ФИФА и Франции

Во время ЧМ-2026 у главного тренера "трехцветных" Дидье Дешама умерла мама. Он был вынужден на время покинуть команду, чтобы присутствовать на церемонии прощания. Команда почтила память матери своего наставника и попросила ФИФА сделать это публично.

Однако сборная Франции получила отказ от Союза. Команда Дидье Дешама хотела выйти на один из матчей с траурными повязками. Но в ФИФА не дали такое разрешение, не объясняя причины. При этом на Кубке Мира-2026 достаточно часто проводят минуты молчания перед играми по не менее трагическим поводам.

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Федерация футбола Франции дипломатично не комментирует решение ФИФА. Однако болельщики команды в социальных сетях регулярно пишут, что на турнире некоторым командам позволяют практически все, а пожелания других соперников игнорируют.

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