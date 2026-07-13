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Главная ЧМ-2026 На ЧМ-2026 новый скандал: ФИФА разозлил сборную Франции

На ЧМ-2026 новый скандал: ФИФА разозлил сборную Франции

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Дата публикации 13 июля 2026 10:08
ФИФА отказал сборной Франции в важной просьбе на ЧМ-2026
Дидье Дешам, Джанни Инфантино и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

До окончания чемпионата мира-2026 по футболу осталась всего неделя. Турнир запомнится не только яркими матчами, но и серией скандалов. В большинстве из них фигурирует ФИФА. 

Союз умудрился испортить отношения даже с Федерацией футбола Франции, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic

Одним из фаворитов чемпионата мира по традиции является сборная Франции. Казалось бы, к этой команде должно быть лояльное отношение со стороны организаторов турнира и ФИФА, но на деле ситуация совершенно иная. У "трехцветных" уже есть повод недоумевать по поводу действий Союза. 

Конфликт ФИФА и Франции 

Во время ЧМ-2026 у главного тренера "трехцветных" Дидье Дешама умерла мама. Он был вынужден на время покинуть команду, чтобы присутствовать на церемонии прощания. Команда почтила память матери своего наставника и попросила ФИФА сделать это публично. 

Однако сборная Франции получила отказ от Союза. Команда Дидье Дешама хотела выйти на один из матчей с траурными повязками. Но в ФИФА не дали такое разрешение, не объясняя причины. При этом на Кубке Мира-2026 достаточно часто проводят минуты молчания перед играми по не менее трагическим поводам. 

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Федерация футбола Франции дипломатично не комментирует решение ФИФА. Однако болельщики команды в социальных сетях регулярно пишут, что на турнире некоторым командам позволяют практически все, а пожелания других соперников игнорируют. 

Напомним, Новини.LIVE цитировали Уэйна Руни, который грубо высказался о роли Лионеля Месси в сборной Аргентины. 

Также Новини.LIVE сообщали, за кого лидер сборной Норвегии Эрлинг Холанн собирается болеть в оставшихся матчах Мундиаля. 

Сборная Франции по футболу Дидье Дешам ФИФА
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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