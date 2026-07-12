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Головна ЧС-2026 Родрі повідомив, що заважає Ламіну Ямалю на ЧС-2026

Родрі повідомив, що заважає Ламіну Ямалю на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 23:59
Родрі пояснив, чого ще не вистачає Ямалю для статусу найкращого у світі
Ламін Ямаль та Родрі. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Півзахисник збірної Іспанії Родрі поділився думкою про свого партнера по команді Ламіна Ямаля. Володар "Золотого м'яча" розповів, що молодому футболісту ще є над чим працювати, попри його високий рівень гри.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на beIN SPORTS.

Ламин Ямаль
Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Родрі оцінив прогрес Ямаля

За словами Родрі, 18-річний вінгер уже є футболістом найвищого класу, однак із досвідом він краще читатиме гру та ухвалюватиме правильні рішення в різних ігрових ситуаціях.

Півзахисник також звернув увагу на емоційність Ямаля, яка є цілком природною для його віку.

"Йому потрібно трохи заспокоїти нерви та бажання проявити себе. Він неймовірний гравець, якому ще належить прогресувати, щоб краще розуміти перебіг матчу — це нормально в його віці", — сказав Родрі.

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Ямаль проводить яскравий сезон

У нинішньому сезоні Ламін Ямаль став найрезультативнішим гравцем "Барселони", записавши до свого активу 24 голи та 17 результативних передач у всіх турнірах.

На чемпіонаті світу-2026 він уже провів шість матчів і забив один м'яч. Збірна Іспанії вийшла до півфіналу турніру, де 14 липня зустрінеться зі збірною Франції в боротьбі за путівку до фіналу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що чвертьфінальний матч Англія — Норвегія запам'ятався не лише результатом, а й скандалом навколо зарахованого гола Джуда Беллінгема.

Також Новини.LIVE писав, скільки доведеться заплатити за квитки на фінал чемпіонату світу-2026 та хто стане головною зіркою шоу в перерві матчу.

Збірна Іспанії з футболу Родрі Ламін Ямал
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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