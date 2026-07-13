Сабо назвав команди, які вийдуть у фінал ЧС-2026

Йожеф Сабо, Кіліан Мбаппе та Гаррі Кейн. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що півфінали ЧС-2026 подарують уболівальникам багато емоцій. Експерт заявив, що до півфіналу вийшли гідні суперники. Їхнє протистояння має бути цікавим.

Сабо спрогнозував, хто вийде у фінал Мундіалю, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Meta.

Український тренер вважає результати всіх чвертьфінальних матчів на Кубку світу цілком закономірними. За словами Йожефа Сабо, до півфіналу вийшли справді гідні команди. Найближчими до сенсації були норвежці, однак їм не вистачило сил, щоб продемонструвати високий рівень футболу протягом усього поєдинку, а не лише його окремих відрізків.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Якими будуть півфінали ЧС-2026

Тренер вважає збірні Франції та Іспанії гідними навіть фіналу Кубка світу. Йожефа Сабо вражає гра підопічних Дідьє Дешама, тому він упевнений, що "червона фурія" вибуде на цьому етапі турніру. А ось у другому півфінальному поєдинку боротьба буде ще запеклішою.

"Аргентинці мене не вражають. Чинний чемпіон світу буквально проскочив до півфіналу не в останню чергу завдяки суддям. Так, у них сильні виконавці, але їхній грі бракує цілісності. Не менш кваліфіковані футболісти є й у англійців, але їх у півфінал витягли окремі гравці, маю на увазі Джуда Беллінгема та Гаррі Кейна", — заявив Сабо.

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Однак при цьому Йожеф Йожефович вважає фактор Ліонеля Мессі ключовим для цієї пари. Експерт припустив, що основний час матчу Аргентини та Англії завершиться результативною нічиєю, але далі пройдуть чемпіони світу.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Ерлінга Голанна, який здивував вибором фаворита в решті матчів Мундіалю-2026.

Також Новини.LIVE писали про критику на адресу Ліонеля Мессі з боку Вейна Руні, який вважає ветерана слабкою ланкою збірної Аргентини.