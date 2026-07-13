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Главная ЧМ-2026 Сабо спрогнозировал, какие сборные выйдут в финал ЧМ-2026

Сабо спрогнозировал, какие сборные выйдут в финал ЧМ-2026

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Дата публикации 13 июля 2026 13:47
Сабо назвал команды, который выйдут в финал ЧМ-2026
Йожеф Сабо, Килиан Мбаппе и Харри Кейн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что полуфиналы ЧМ-2026 подарят болельщикам много эмоций. Эксперт заявил, что в 1/2 квалифицировались достойные соперники. Их противостояние должно получиться интересным. 

Сабо спрогнозировал, кто выйдет в финал Мундиаля, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Meta

Украинский тренер считает результаты всех четвертьфинальных матчей на Кубке Мира абсолютно закономерными. По словам Йожефа Сабо, в 1/2 вышли действительно достойные команды. Наиболее близкими к сенсации были норвежцы, однако им не хватило сил, чтобы продемонстрировать высокий уровень футбола на протяжение всего поединка, а не только его отдельных отрезков. 

Лионель Месси
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси. Фото: Reuters

Какими будут полуфиналы ЧМ-2026 

Тренер считает сборные Франции и Испании достойными и для финала Кубка Мира. Йожефа Сабо впечатляет игра подопечных Дидье Дешама, потому он уверен, что "красная фурия" сойдет с дистанции на этой стадии турнира. А вот во втором полуфинальном поединке борьба будет еще более упорной. 

"Аргентинцы меня не впечатляют. Действующий чемпион мира буквально проскочил в полуфинал не в последнюю очередь благодаря судьям. Да, у них сильные исполнители, но целостности их игре не хватает. Не менее квалифицированные футболисты и у англичан, но их в 1/2-ю затащили отдельные игроки, имею в виду Джуда Беллингема и Гарри Кейна", — заявил Сабо. 

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Однако при этом Йожеф Йожефович считает фактор Лионеля Месси ключевым для этой пары. Эксперт предположил, что основное время матча Аргентины и Англии завершится результативной ничьей, но дальшей пройдут чемпионы мира. 

Напомним, Новини.LIVE цитировали Эрлинга Холанна, который удивил выбором фаворита в оставшихся матчах Мундиаля-2026. 

Также Новини.LIVE писали о критике в адрес Лионеля Месси со стороны Уэйна Руни, который считает ветерана слабым звеном сборной Аргентины. 

Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Йожеф Сабо
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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