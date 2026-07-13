Сабо назвал команды, который выйдут в финал ЧМ-2026

Йожеф Сабо, Килиан Мбаппе и Харри Кейн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо считает, что полуфиналы ЧМ-2026 подарят болельщикам много эмоций. Эксперт заявил, что в 1/2 квалифицировались достойные соперники. Их противостояние должно получиться интересным.

Сабо спрогнозировал, кто выйдет в финал Мундиаля, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Meta.

Украинский тренер считает результаты всех четвертьфинальных матчей на Кубке Мира абсолютно закономерными. По словам Йожефа Сабо, в 1/2 вышли действительно достойные команды. Наиболее близкими к сенсации были норвежцы, однако им не хватило сил, чтобы продемонстрировать высокий уровень футбола на протяжение всего поединка, а не только его отдельных отрезков.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси. Фото: Reuters

Какими будут полуфиналы ЧМ-2026

Тренер считает сборные Франции и Испании достойными и для финала Кубка Мира. Йожефа Сабо впечатляет игра подопечных Дидье Дешама, потому он уверен, что "красная фурия" сойдет с дистанции на этой стадии турнира. А вот во втором полуфинальном поединке борьба будет еще более упорной.

"Аргентинцы меня не впечатляют. Действующий чемпион мира буквально проскочил в полуфинал не в последнюю очередь благодаря судьям. Да, у них сильные исполнители, но целостности их игре не хватает. Не менее квалифицированные футболисты и у англичан, но их в 1/2-ю затащили отдельные игроки, имею в виду Джуда Беллингема и Гарри Кейна", — заявил Сабо.

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Однако при этом Йожеф Йожефович считает фактор Лионеля Месси ключевым для этой пары. Эксперт предположил, что основное время матча Аргентины и Англии завершится результативной ничьей, но дальшей пройдут чемпионы мира.

Напомним, Новини.LIVE цитировали Эрлинга Холанна, который удивил выбором фаворита в оставшихся матчах Мундиаля-2026.

Также Новини.LIVE писали о критике в адрес Лионеля Месси со стороны Уэйна Руни, который считает ветерана слабым звеном сборной Аргентины.