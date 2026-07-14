Франція проти Іспанії, Мбаппе проти Ямаля: анонс матчу 1/2 Кубка світу

Кіліан Мбаппе, Ламін Ямаль та суддя Іван Бартон. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам готується до, можливо, останнього матчу на чолі національної команди. Він залишить "триколірних" після Кубка світу. Досвідчений наставник хоче вивести підопічних до третього поспіль фіналу Мундіалю.

Збірна Іспанії готується поставити шлагбаум на шляху суперника, повідомляють Новини.LIVE.

Атаку збірної Франції не хвалив лише ледачий, але важливо згадати й оборону команди. Голкіпер Майк Меньян на ЧС-2026 пропустив лише два голи: від Іраку та Норвегії на груповому етапі Мундіалю. Вільям Саліба та Дайо Упамекано в центрі захисту діють не завжди ідеально, але здебільшого надійно, забезпечуючи гравцям атакувальної групи свободу дій попереду.

Однак і оборона збірної Іспанії діє практично бездоганно на цьому турнірі. "Суха серія" воротаря Унаї Симона тривала з 1 грудня 2022 року і склала 649 хвилин. Він посів друге місце після італійця Вальтера Дзенги у списку воротарів із найтривалішими серіями без пропущених м’ячів.

Як Франція зіграє з Іспанією

Саме надійна оборона може стати запорукою успіху для будь-якої з цих команд у півфіналі Кубка світу, який відбудеться у вівторок, 14 липня. Атака обох команд на висоті, і навіть незначна травма Кіліана Мбаппе, яку він отримав у минулому поєдинку, не повинна вплинути на результат. Зате на нього може вплинути той факт, що Франція — єдина з півфіналістів ЧС, яка всі свої матчі плей-оф завершила в основний час.

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Ключовою може стати й постать арбітра. Іван Бартон із Сальвадору прославився на цьому турнірі вилученням Мігеля Альмірована у поєдинку Парагваю з Туреччиною. Він показав гравцеві червону картку після того, як той прикрив рот і щось сказав супернику. Це був перший випадок, коли футболіста вилучили через так зване "правило Вінісіуса".

Чемпіонат світу-2026. Півфінал

Франція — Іспанія

14 липня, початок матчу о 22:00 за київським часом.

Арлінгтон, Даллас, США.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про скандал, який виник на ЧС-2026 через позицію ФІФА щодо збірної Франції.

Також Новини.LIVE цитували Йожефа Сабо, який спрогнозував переможців обох півфіналів на Мундіалі.