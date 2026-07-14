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Головна ЧС-2026 Ламін Ямаль влаштував бенефіс перед пресою напередодні матчу з Францією

Ламін Ямаль влаштував бенефіс перед пресою напередодні матчу з Францією

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Дата публікації: 14 липня 2026 11:34
Ламін Ямаль здивував журналістів на пресконференції перед матчем із Францією
Ламін Ямаль та тренер Луїс Де Ла Фуенте. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Молодий футболіст збірної Іспанії Ламін Ямаль відсвяткував свій 19-й день народження під час чемпіонату світу-2026. Гравець попросив головного тренера команди Луїса Де Ла Фуенте взяти його на прес-конференцію перед півфіналом турніру. Напередодні матчу з Францією юніор поділився з журналістами своїм гарним настроєм.

Ламін Ямаль розповів, який подарунок хоче отримати на день народження, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Cope.

Напередодні матчу 1/2 Кубка світу Ламін Ямаль демонстрував впевненість у власних силах і відсутність страху перед суперником. Він назвав майбутній поєдинок найважливішим у своїй кар’єрі та заявив, що мріє подарувати собі перемогу.

"Ми можемо повторити успіх команди 2010 року і стати чемпіонами світу. Усе залежить від нас. Дуже важливо забити гол у такому матчі. Я приймаю виклик. Ніякого тиску не відчуваю і з нетерпінням чекаю на поєдинок", — заявив Ямаль.

Нико Уильямс и Ламин Ямал
Ніко Вільямс та Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Що Де Ла Фуенте сказав про гру з Францією

Тренер збірної Іспанії був обережнішим у своїх висловлюваннях. Він запевнив, що гру суперника було ретельно проаналізовано. "Червона фурія" має намір грати у свій футбол, але при цьому діятиме з повагою до можливостей суперника.

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"Перемога в таких матчах досягається завдяки балансу та виграшу єдиноборств на всіх ділянках поля. Гра буде запеклою, всі розуміють, що стоїть на кону. Постараємося продемонструвати всі свої сильні сторони", — пообіцяв Луїс Де Ла Фуенте.

Нагадаємо, Новини.LIVE представили розкішну дівчину Джуда Беллінгема, який увірвався в гонку найкращих бомбардирів ЧС-2026.

Також Новини.LIVE писали про прогноз Йожефа Сабо, який розповів, які команди зможуть вийти у фінал Мундіалю.

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Збірна Іспанії з футболу Луїс Де Ла Фуенте Ламін Ямал
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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