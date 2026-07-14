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Головна ЧС-2026 Дешам назвав Францію аутсайдером у матчі з Іспанією

Дешам назвав Францію аутсайдером у матчі з Іспанією

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Дата публікації: 14 липня 2026 13:48
Дешам передбачив, яким буде матч Франції з Іспанією на ЧС
Дідьє Дешам, Усман Дембеле та Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У першому півфіналі Кубка світу-2026 зустрінуться збірні Франції та Іспанії. Головний тренер "триколірних" вважає суперника фаворитом цього поєдинку. Він розповів, яким може виявитися матч.

Дешам дав важливу обіцянку вболівальникам збірної Франції, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на прес-службу ФІФА.

У вівторок, 14 липня, збірна Франції зіграє з Іспанією у першому півфіналі ЧС-2026. Для наставника "триколірних" цей поєдинок може стати останнім на чолі національної команди. Дідьє Дешам піде зі своєї посади після Мундіалю незалежно від результатів Франції.

Що Дешам сказав перед грою

Чемпіон світу 1998 року мріє вивести "триколірних" до їхнього третього фіналу Кубка світу поспіль. На рахунку французів — перемога над Хорватією у 2018 році та поразка від Аргентини у 2022 році. Лише Іспанія стоїть на шляху збірної Франції перед вирішальним поєдинком турніру.

"Не буду відмовлятися від своїх слів, я справді вважаю "червону фурію" фаворитом у нашій парі. Де Ла Фуенте створив чудову команду, у якої майже немає слабких місць. За останні тижні вони довели, що є однією з найсильніших збірних на чемпіонаті світу", — заявив Дешам.

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Тренер збірної Франції зазначив, що обидві команди зосередяться на обороні. Однак при цьому суперники вміють і люблять атакувати, тому на вболівальників чекає захоплюючий поєдинок.

Нагадаємо, Новини.LIVE представили дівчину одного з героїв збірної Англії, яку вважають справжньою окрасою Кубка світу.

Також Новини.LIVE розповіли, кому в парі Франція — Іспанія віддав перевагу відомий тренер та експерт Йожеф Сабо.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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