Испания забила Франции второй гол в полуфинале ЧМ-2026

Испания во второй раз забила гол в ворота Франции в начале второго тайма
Сборная Испании укрепила своё преимущество в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 против Франции. В начале второго тайма команда Луиса де ла Фуэнте забила второй гол и повела со счетом 2:0.
О втором голе сообщил портал Новини.LIVE.
Порро удвоил преимущество Испании
Второй гол испанцы забили на 58-й минуте. Педро Порро разыграл комбинацию с Дани Ольмо на правом фланге, ворвался в штрафную площадку и точным ударом в ближний угол переиграл голкипера сборной Франции.
Еще до перерыва Испания открыла счет благодаря пенальти. На 22-й минуте Микель Оярсабаль уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, отправив мяч в правый угол ворот.
На момент публикации продолжался второй тайм полуфинального матча, а Испания вела со счётом 2:0. Ламин Ямал даже забил третий гол, но судьи зафиксировали офсайд.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Джуд Беллингем проводит блестящий чемпионат мира-2026, а на трибунах его неизменно поддерживает возлюбленная.
Также Новини.LIVE писал, что Мирон Маркевич назвал причины, по которым ожидает большого количества забитых мячей в матче Франция — Испания.