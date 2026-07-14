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Главная ЧМ-2026 Испания во второй раз забила гол в ворота Франции в начале второго тайма

Испания во второй раз забила гол в ворота Франции в начале второго тайма

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Дата публикации 14 июля 2026 23:32
Испания забила Франции второй гол в полуфинале ЧМ-2026
Матч «Франция» — «Испания». Фото: Reuters

Сборная Испании укрепила своё преимущество в полуфинальном матче чемпионата мира-2026 против Франции. В начале второго тайма команда Луиса де ла Фуэнте забила второй гол и повела со счетом 2:0.

О втором голе сообщил портал Новини.LIVE.

Порро удвоил преимущество Испании

Второй гол испанцы забили на 58-й минуте. Педро Порро разыграл комбинацию с Дани Ольмо на правом фланге, ворвался в штрафную площадку и точным ударом в ближний угол переиграл голкипера сборной Франции.

Еще до перерыва Испания открыла счет благодаря пенальти. На 22-й минуте Микель Оярсабаль уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар, отправив мяч в правый угол ворот.

На момент публикации продолжался второй тайм полуфинального матча, а Испания вела со счётом 2:0. Ламин Ямал даже забил третий гол, но судьи зафиксировали офсайд.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Джуд Беллингем проводит блестящий чемпионат мира-2026, а на трибунах его неизменно поддерживает возлюбленная.

Также Новини.LIVE писал, что Мирон Маркевич назвал причины, по которым ожидает большого количества забитых мячей в матче Франция — Испания.

Сборная Испании по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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