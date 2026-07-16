Аргентина вирвала перемогу в Англії та зіграє з Іспанією у фіналі ЧС-2026

Матч Англія — Аргентина. Фото: Reuters

Збірна Аргентини стала другим фіналістом чемпіонату світу-2026, здобувши вольову перемогу над Англією. Команда Ліонеля Скалоні поступалася після гола Ентоні Гордона, але наприкінці зустрічі переломила перебіг матчу та перемогла з рахунком 2:1.

Про фінальний результат повідомив портал Новини.LIVE.

Джуд Беллінгем був у розпачі після гри. Фото: Reuters

Аргентина вирвала путівку до фіналу

Перший тайм пройшов у напруженій боротьбі без забитих м'ячів і майже без небезпечних моментів. Аргентина більше контролювала м'яч, однак команди насамперед зосередилися на боротьбі в центрі поля.

Після перерви рахунок відкрила Англія. На 55-й хвилині Ентоні Гордон замкнув передачу з правого флангу та вивів "трьох левів" уперед.

Аргентинці поступово перехопили ініціативу й почали дедалі частіше загрожувати воротам суперника. Алексіс Мак Аллістер влучив у штангу, а Ніколас Гонсалес і Хуліан Альварес неодноразово змушували Джордана Пікфорда демонструвати свою майстерність.

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Перед завершальним відрізком матчу головний тренер Англії Томас Тухель почав грати на утримання рахунку та провів заміни, після яких на полі одночасно перебували шість номінальних захисників.

На 86-й хвилині команда Ліонеля Скалоні покарала суперника за надто обережну гру та зрівняла рахунок. Після розіграшу кутового Ліонель Мессі відкотив м'яч під удар Енцо Фернандесу, який потужним пострілом із-за меж штрафного майданчика влучив у дальній кут. До цього півзахисник кілька разів пробивав здалеку, але безуспішно.

Коли матч уже наближався до овертайму, у компенсований час Аргентина завдала вирішального удару. Мак Аллістер вдруге влучив у штангу, Мессі першим зіграв на добиванні та виконав передачу на дальню стійку, де Лаутаро Мартінес головою без шансів для Пікфорда відправив м'яч у сітку.

Аргентина святкує гол Мартінеса. Фото: Reuters

Таким чином Аргентина здобула перемогу з рахунком 2:1 та вдруге поспіль вийшла до фіналу чемпіонату світу. У вирішальному матчі турніру аргентинці зустрінуться зі збірною Іспанії, яка напередодні обіграла Францію (2:0). Англія ж зіграє проти французів у матчі за третє місце.

Англія — Аргентина — 1:2

Голи: Гордон, 55 — Енцо Фернандес, 86, Лаутаро Мартінес, 90+2.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що впевнена перемога над Францією дозволила збірній Іспанії достроково оформити вихід до фіналу чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що після цього матчу іспанські вболівальники знайшли несподіваний привід подякувати коханій Кіліана Мбаппе.