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Главная ЧМ-2026 Аргентина совершила камбэк в матче с Англией и наказала Тухеля за трусость

Аргентина совершила камбэк в матче с Англией и наказала Тухеля за трусость

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Дата публикации 16 июля 2026 00:17
Аргентина вырвала победу у Англии и сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026
Матч Англия — Аргентина. Фото: Reuters

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира-2026, одержав волевую победу над Англией. Команда Лионеля Скалони уступала после гола Энтони Гордона, но в конце встречи переломила ход матча и победила со счетом 2:1.

О финальном результате сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Англия — Аргентина
Джуд Беллингем был в отчаянии после игры. Фото: Reuters

Аргентина вырвала путевку в финал

Первый тайм прошел в напряженной борьбе без забитых мячей и почти без опасных моментов. Аргентина больше контролировала мяч, однако команды в первую очередь сосредоточились на борьбе в центре поля.

После перерыва счет открыла Англия. На 55-й минуте Энтони Гордон замкнул передачу с правого фланга и вывел "трех львов" вперед.

Аргентинцы постепенно перехватили инициативу и стали все чаще угрожать воротам соперника. Алексис Мак-Аллистер попал в штангу, а Николас Гонсалес и Хулиан Альварес неоднократно заставляли Джордана Пикфорда демонстрировать свое мастерство.

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Перед заключительным отрезком матча главный тренер Англии Томас Тухель начал играть на удержание счета и произвел замены, после которых на поле одновременно находились шесть номинальных защитников.

На 86-й минуте команда Лионеля Скалони наказала соперника за слишком осторожную игру и сравняла счет. После розыгрыша углового Лионель Месси откатил мяч под удар Энцо Фернандесу, который мощным ударом из-за пределов штрафной площадки поразил дальний угол. До этого полузащитник несколько раз пробивал издали, но безуспешно.

Когда матч уже приближался к овертайму, в компенсированное время Аргентина нанесла решающий удар. Мак Аллистер во второй раз попал в штангу, Месси первым добил мяч и отдал пас на дальнюю штангу, где Лаутаро Мартинес головой, не оставив Пикфорду шансов, отправил мяч в сетку.

Матч Англия — Аргентина
Аргентина празднует гол Мартинеса. Фото: Reuters

Таким образом, Аргентина одержала победу со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. В решающем матче турнира аргентинцы встретятся со сборной Испании, которая накануне обыграла Францию (2:0). Англия же сыграет против французов в матче за третье место.

Англия — Аргентина — 1:2

Голы: Гордон, 55 — Энцо Фернандес, 86, Лаутаро Мартинес, 90+2.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что уверенная победа над Францией позволила сборной Испании досрочно оформить выход в финал чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что после этого матча испанские болельщики нашли неожиданный повод поблагодарить возлюбленную Килиана Мбаппе.

Лионель Месси Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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