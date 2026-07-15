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Головна ЧС-2026 Тухель пояснив, як Англія може нейтралізувати Мессі

Тухель пояснив, як Англія може нейтралізувати Мессі

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Дата публікації: 15 липня 2026 12:43
Тухель зробив гучну заяву щодо Мессі перед матчем з Аргентиною
Джордан Пікфорд, Ліонель Мессі та тренер Томас Тухель. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У другому півфіналі Кубка світу-2026 зустрінуться збірні Англії та Аргентини. Головний тренер "трьох левів" Томас Тухель вважає, що його команда здатна здобути перемогу. Вирішальним фактором поєдинку може стати Ліонель Мессі.

Тухель розповів, як Англія зіграє з лідером збірної Аргентини, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Наставник збірної Англії вважає, що у чвертьфінальному поєдинку з Норвегією його команда припустилася занадто багато помилок у захисті. Однак правильні висновки були зроблені, і проти Аргентини "три леви" продемонструють інший футбол.

Томас Тухель заявив, що протягом ЧС-2026 англійська команда суттєво покращила гру в багатьох компонентах. Критерієм перемоги над Аргентиною тренер вважає високу швидкість у поєднанні з якісним технічним виконанням.

Як нейтралізувати Лео Мессі

За словами наставника збірної Англії, у нього велика спокуса протиставити грі лідера Аргентини персональну опіку. Тренерський штаб "трьох левів" проаналізував останні матчі за участю ветерана і знає, як він діє на полі в різних ситуаціях.

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"Ми виявили певні закономірності в грі Аргентини. Але якщо перекрити одну зону, вони знайдуть іншу. Є багато речей, про які треба подбати. Ми приїхали на турнір, щоб грати у свій футбол і нав'язувати супернику свій стиль", — заявив Тухель.

Другий півфінал Кубка світу-2026 за участю збірних Англії та Аргентини відбудеться в середу, 15 липня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, кого вболівальники збірної Франції звинуватили у поганій грі Кіліана Мбаппе в матчі з Іспанією.

Раніше Новини.LIVE писали, що на кону в матчі збірних Англії та Аргентини стоїть не лише путівка до фіналу Мундіалю.

Ліонель Мессі Збірна Англії по футболу Томас Тухель
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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