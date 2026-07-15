Тренер Іспанії назвав свою збірну найкращою у світі після виходу в фінал ЧС-2026

Луїс де ла Фуенте. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте емоційно відреагував на перемогу над Францією у півфіналі чемпіонату світу-2026. Його команда виграла з рахунком 2:0.

Після гри наставник заявив, що команда заслужила вихід до фіналу, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на L'Équipe.

У півфінальному матчі Іспанія обіграла Францію з рахунком 2:0 завдяки голам Мікеля Оярсабаля та Педро Порро.

Луїс де ла Фуенте. Фото: Reuters

Що сказав де ла Фуенте після перемоги

Після фінального свистка де ла Фуенте не приховував емоцій, наголосивши, що команда перебуває лише за один крок від головної мети.

За словами наставника, вихід до фіналу чемпіонату світу є одночасно великою відповідальністю та привілеєм. Він вважає, що команда пройшла довгий шлях, який розпочався чотири роки тому, і тепер має шанс завершити його здобуттям найпрестижнішого трофея.

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"Нам залишився всього один крок, постараємося досягти поставленої мети", — сказав де ла Фуенте.

Тренер також розповів, що перед матчем у роздягальні футболістам нагадали, що їм доведеться грати проти однієї з найсильніших збірних світу. Водночас, за його словами, французам належало зустрітися саме з найкращою командою планети.

Де ла Фуенте підкреслив, що успіх Іспанії став можливим завдяки єдності колективу, самовіддачі та високому рівню майстерності футболістів. Він додав, що пишається своїми гравцями, які здатні робити найскладніші речі простими.

У вирішальному матчі турніру іспанці зіграють із переможцем півфінальної пари Англія — Аргентина.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Дідьє Дешам в матчі з Іспанією встановив історичний рекорд чемпіонатів світу серед головних тренерів.

Також Новини.LIVE писав, що збірна Іспанії після виходу до фіналу чемпіонату світу-2026 повторила світовий рекорд за тривалістю безпрограшної серії.