Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Іспанія повторила світовий рекорд після виходу у фінал ЧС-2026

Іспанія повторила світовий рекорд після виходу у фінал ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 07:37
Іспанія повторила рекорд завдяки перемозі над Францією в півфіналі ЧС-2026
Матч Франція — Іспанія. Фото: Reuters Колаж Новини.LIVE

Збірна Іспанії з футболу вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026, перегравши команду Франції з рахунком 2:0. Цим іспанці повторили історичне досягнення за кількістю матчів без поразок.

Наразі безпрограшна серія збірної Іспанії налічує 37 матчів, повідомляє портал Новини.LIVE.

У півфіналі Мікель Оярсабаль реалізував пенальті в першому таймі, а після перерви Педро Порро встановив остаточний рахунок, забезпечивши своїй команді путівку до фіналу мундіалю.

Матч Франция — Испания
Збірна Франції після матчу. Фото: Reuters

Іспанія повторила рекорд Італії

Наразі команда повторила рекорд збірної Італії, яка не програвала у 37 матчах поспіль у період із 2018 до 2021 року.

Безпрограшна серія іспанців триває з 22 березня 2024 року. Востаннє команда зазнавала поразки в товариському матчі проти Колумбії, поступившись із рахунком 0:1.

Читайте також:

За цей час збірна Іспанії виграла чемпіонат Європи, успішно пройшла кваліфікацію до чемпіонату світу та підтвердила статус одного з головних фаворитів мундіалю-2026. На нинішньому турнірі команда вже здолала Португалію в 1/8 фіналу, Бельгію — у чвертьфіналі та Францію — у півфіналі.

Тепер іспанці матимуть шанс не лише завоювати другий у своїй історії титул чемпіонів світу, а й одноосібно встановити новий світовий рекорд за кількістю матчів без поразок серед національних збірних. Для цього команді необхідно 19 липня не програти у фіналі переможцю пари Англія — Аргентина.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що яскрава дівчина Джуда Беллінгема весь турнір була поруч із футболістом, який став однією з головних зірок чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що наставник збірної Франції Дідьє Дешам увійшов до історії, побивши рекорд за кількістю перемог серед усіх тренерів на чемпіонатах світу.

рекорд Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації