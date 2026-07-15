Испания повторила рекорд благодаря победе над Францией в полуфинале ЧМ-2026

Матч Франция — Испания. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Испании по футболу вышла в финал чемпионата мира-2026, обыграв сборную Франции со счетом 2:0. Таким образом, испанцы повторили историческое достижение по количеству матчей без поражений.

На данный момент беспроигрышная серия сборной Испании насчитывает 37 матчей, сообщает портал Новини.LIVE.

В полуфинале Микель Оярсабаль реализовал пенальти в первом тайме, а после перерыва Педро Порро установил окончательный счет, обеспечив своей команде путевку в финал чемпионата мира.

Сборная Франции после матча. Фото: Reuters

Испания повторила рекорд Италии

Теперь команда повторила рекорд сборной Италии, которая не проигрывала в 37 матчах подряд в период с 2018 по 2021 год.

Беспроигрышная серия испанцев продолжается с 22 марта 2024 года. Последний раз команда терпела поражение в товарищеском матче против Колумбии, уступив со счетом 0:1.

Читайте также:

За это время сборная Испании выиграла чемпионат Европы, успешно прошла квалификацию на чемпионат мира и подтвердила статус одного из главных фаворитов мундиаля-2026. На нынешнем турнире команда уже обыграла Португалию в 1/8 финала, Бельгию — в четвертьфинале и Францию — в полуфинале.

Теперь у испанцев будет шанс не только завоевать второй в своей истории титул чемпионов мира, но и в одиночку установить новый мировой рекорд по количеству матчей без поражений среди национальных сборных. Для этого команде необходимо 19 июля не проиграть в финале победителю пары Англия — Аргентина.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что яркая девушка Джуда Беллингема весь турнир была рядом с футболистом, ставшим одной из главных звезд чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что наставник сборной Франции Дидье Дешам вошел в историю, побив рекорд по количеству побед среди всех тренеров на чемпионатах мира.