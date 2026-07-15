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Главная ЧМ-2026 Де ла Фуэнте сделал громкое заявление после победы над Францией

Де ла Фуэнте сделал громкое заявление после победы над Францией

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Дата публикации 15 июля 2026 08:00
Тренер сборной Испании назвал свою команду лучшей в мире после выхода в финал ЧМ-2026
Луис де ла Фуэнте. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте эмоционально отреагировал на победу над Францией в полуфинале чемпионата мира-2026. Его команда выиграла со счетом 2:0.

После матча тренер заявил, что команда заслужила выход в финал, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe.

В полуфинальном матче Испания обыграла Францию со счетом 2:0 благодаря голам Микеля Оярсабаля и Педро Порро.

Луис де ла Фуэнте
Луис де ла Фуэнте. Фото: Reuters

Что сказал де ла Фуэнте после победы

После финального свистка де ла Фуэнте не скрывал эмоций, отметив, что команда находится всего в одном шаге от главной цели.

По словам тренера, выход в финал чемпионата мира — это одновременно большая ответственность и привилегия. Он считает, что команда прошла долгий путь, начавшийся четыре года назад, и теперь у нее есть шанс завершить его завоеванием самого престижного трофея.

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"Нам остался всего один шаг, постараемся достичь поставленной цели", — сказал де ла Фуэнте.

Тренер также рассказал, что перед матчем в раздевалке футболистам напомнили, что им предстоит играть против одной из сильнейших сборных мира. В то же время, по его словам, французам предстояло встретиться именно с лучшей командой планеты.

Де ла Фуэнте подчеркнул, что успех Испании стал возможен благодаря сплоченности коллектива, самоотдаче и высокому уровню мастерства футболистов. Он добавил, что гордится своими игроками, которые способны делать самые сложные вещи простыми.

В решающем матче турнира испанцы сыграют с победителем полуфинальной пары Англия — Аргентина.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Дидье Дешам в матче с Испанией установил исторический рекорд чемпионатов мира среди главных тренеров.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Испании после выхода в финал чемпионата мира-2026 повторила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии.

Сборная Испании по футболу Сборная Франции по футболу Луис де ла Фуэнте
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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