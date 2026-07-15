Мессі не є фаворитом: анонс матчу Англія — Аргентина на ЧС-2026

Гаррі Кейн, Ліонель Мессі та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні вважає Англію гідним та сильним суперником. Він заявив, що саме підопічні Томаса Тухеля є фаворитами протистояння на ЧС-2026. Однак насправді все не зовсім так.

Суперники підійшли до гри на рівних умовах, проте у аргентинців є невелика перевага, повідомляють Новини.LIVE.

Мрія може стати реальністю

Тренера збірної Англії Томаса Тухеля критикували одразу після призначення на цю посаду. Шквал осуду вщух лише після того, як він вивів команду до півфіналу ЧС-2026. На минулому Мундіалі бар’єром для "трьох левів" став чвертьфінал, тож прогрес є. Німецький фахівець уже за крок від того, щоб виконати обіцянку: він казав, що заспіває гімн Англії, якщо його команда проб’ється до фіналу турніру.

Команда Тухеля — це не лише лідери Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем, які можуть по черзі вирішувати долю матчів. Це сувора дисципліна, агресивний пресинг, тактична гнучкість. При цьому нікуди не поділися помилки в обороні. Ще однією слабкою стороною команди є те, що вона не може на одному рівні проводити весь матч. У Англії бувають спади в грі, якими періодично користуються суперники.

Мессі все ще в порядку

Чинні чемпіони світу дійшли до півфіналу Мундіалю-2026, а отже, не зганьбилися. Це зовсім не та команда, що чотири роки тому. У неї немає балансу в грі, сильних флангових гравців та агресивного пресингу. Але Лео Мессі знову у чудовій формі. Сильними сторонами залишаються впевнена гра в обороні та потужний центр поля.

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При цьому в Аргентини є менталітет переможця, який допоміг команді пробитися до півфіналу на ЧС-2036. На боці "альбіселесте" були й удача, й характер, і майстерність у вигляді чудових ударів із середньої та дальньої дистанції. Ці футболісти вірять у власні сили.

Французи Кіліан Мбаппе та Усман Дембеле, по суті, вибули з боротьби за "Золотий м’яч"-2026. Нагороду може отримати той футболіст, який успішно проведе решту матчів Кубка світу. І якщо ніхто з іспанців на нагороду, по суті, не претендує, то Ліонель Мессі та Гаррі Кейн все ще залишаються в гонці. Аргентинець забив 8 голів на турнірі, англієць записав на свій рахунок 6 м’ячів. Битва буде напруженою.

Чемпіонат світу-2026. Півфінал

Англія — Аргентина

15 липня, початок матчу о 22:00 за київським часом.

Атланта, Джорджія, США.

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