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Главная ЧМ-2026 Тухель объяснил, как Англия может нейтрализовать Месси

Тухель объяснил, как Англия может нейтрализовать Месси

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Дата публикации 15 июля 2026 12:43
Тухель сделал громкое заявление по поводу Месси перед матчем с Аргентиной
Джордан Пикфорд, Лионель Месси и тренер Томас Тухель. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Во втором полуфинале Кубка Мира-2026 встретятся сборные Англии и Аргентины. Главный тренер "трех львов" Томас Тухель считает, что его команде по силам одержать победу. Решающим фактором поединка может стать Лионель Месси. 

Тухель рассказал, как Англия сыграет с лидером сборной Аргентины, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports

Наставник сборной Англии считает, что в четвертьфинальном поединке с Норвегией его команда допустила слишком много ошибок в обороне. Однако правильные выводы были сделаны, и с Аргентиной "три льва" продемонстрируют другой футбол. 

Томас Тухель заявил, что на протяжение ЧМ-2026 английская команда существенно улучшила игру во многих компонентах. Критерием победы над Аргентиной тренер считает высокую скорость в сочетании с качественным техническим исполнением. 

Как нейтрализовать Лео Месси 

По словам наставника сборной Англии, у него большой соблазн противопоставить игре лидера Аргентины персональную опеку. Тренерский штаб "трех львов" проанализировал последние матчи с участием ветерана и знает, как он действует на поле в разных случаях. 

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"Мы нашли определенные закономерности в игре Аргентины. Но если перекрыть одну зону, они найдут другую. Есть много вещей, о которых нужно позаботиться. Мы приехали на турнир, чтобы играть в свой футбол и навязывать сопернику свой стиль", — заявил Тухель. 

Второй полуфинал Кубка Мира-2026 с участием сборных Англии и Аргентины состоится в среду, 15 июля, в 22:00 по киевскому времени. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, кого болельщики сборной Франции обвинили в плохой игре Килиана Мбаппе в матче с Испанией. 

Ранее Новини.LIVE писали, что стоит на кону в матче сборных Англии и Аргентины помимо путевки в финал Мундиаля. 

Лионель Месси Сборная Англии по футболу Томас Тухель
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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