Аргентинські гравці назвали Фолкленди своїми після перемоги над Англією

Енцо Фернандес і скандальний банер. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Другим фіналістом ЧС-2026 стала збірна Аргентини. Команда Ліонеля Скалоні здобула вольову перемогу над Англією у другому півфіналі чемпіонату світу. Матч видався насиченим емоціями та боротьбою.

Під час святкування "альбіселесте" сталася подія, яка не сподобалася англійцям, повідомляють Новини.LIVE.

З самого початку півфінального поєдинку Кубка світу футболісти збірних Аргентини та Англії порушували правила один щодо одного при будь-якій нагоді. Ситуація змінилася у другому таймі, коли Ентоні Гордон вивів "трьох левів" уперед. Після цього "альбіселесте" перехопили ініціативу, почали грати на високій швидкості й вирвали у суперника перемогу.

Як Аргентина відсвяткувала тріумф

Відразу після фінального свистка "альбіселесте" емоційно відзначили успіх. Команда аплодувала вболівальникам, носила на руках Ліонеля Мессі та плакала, спілкуючись із родинами. А потім цю ідилію порушив політичний жест.

На трибуні стадіону з’явився плакат із девізом, написаним від руки: "Мальвіни належать Аргентині". Йдеться про Мальвінські острови, за які 1982 року розгорілася війна між Аргентиною та Англією. Бойові дії забрали життя 649 аргентинських військових, 255 британських військовослужбовців і трьох мирних жителів. У підсумку острови відійшли до Англії й стали називатися "Фолклендами". Однак аргентинці досі вважають їх своїми. Це одна з причин, через яку матчі між "трьома левами" та "альбіселесте" завжди виходять безкомпромісними.

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У фіналі ЧС-2026 збірна Аргентини зіграє з Іспанією. Поєдинок відбудеться в неділю, 19 липня. Напередодні Англія зіграє з Францією в матчі за 3-тє місце.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що ФІФА зупинить фінальний поєдинок Кубка світу на півгодини заради концерту поп-зірок.

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