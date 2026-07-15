ФІФА призупинить фінал ЧС-2026 на півгодини заради виступу поп-зірок

ФІФА призупинить фінал ЧС-2026 на півгодини: стала відома причина
Фінал чемпіонату світу з футболу може виявитися непередбачуваним. Причиною стало нововведення від ФІФА. Вирішальний матч турніру зупинять на цілих півгодини.
Це буде зроблено заради масштабного концерту за участю світових зірок, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph.
ФІФА вже змінила формат проведення Кубка світу з футболу. Не всі нововведення були позитивно сприйняті як учасниками Мундіалю, так і вболівальниками. Однак на цьому Союз не зупинився. Було ухвалено ще одне рішення, яке може вплинути на розклад сил у фінальному матчі. Навіть паузи на пиття води часто змінюють хід зустрічей на турнірі. Що вже казати про довшу паузу.
Довга пауза в Нью-Йорку
Перерва між таймами поєдинку, яка зазвичай триває 15 хвилин, у фіналі ЧС-2026 триватиме півгодини. У цей час на стадіоні в Нью-Йорку, де й відбудеться протистояння, пройде святковий концерт, на який ФІФА запросила зірок світового рівня.
Хто виступить у фіналі Мундіалю
- Кріс Мартін із Coldplay;
- Мадонна;
- Шакіра;
- Джастін Бібер;
- BTS;
- Шкільний хор PS22 Chorus;
- Актори з "Вулиці Сезам";
- Burna Boy;
- Диригент Густаво Дудамель.
Також відомо, що перед фінальним поєдинком відбудеться масштабне шоу. Його хедлайнерами стануть Роббі Вільямс, Ніколь Шерзінгер та актор Том Круз.
Нагадаємо, Новини.LIVE вважають дівчину Кіліана Мбаппе винною в тому, що форвард не зміг забити Іспанії у півфіналі ЧС.
Також Новини.LIVE повідомляли про розклад сил у другому півфіналі Кубка світу, в якому зустрінуться Англія та Аргентина.