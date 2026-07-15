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Главная ЧМ-2026 ФИФА прервет финал ЧМ-2026 на полчаса: известна причина

ФИФА прервет финал ЧМ-2026 на полчаса: известна причина

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Дата публикации 15 июля 2026 15:21
ФИФА остановит финал ЧМ-2026 на полчаса ради выступления поп-звезд
Мадонна и президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Финал чемпионата мира по футболу может оказаться непредсказуемым. Причиной стало нововведение от ФИФА. Решающий поединок турнира остановят на целых полчаса. 

Это будет сделано ради масштабного концерта с участием мировых звезд, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph

ФИФА уже изменила формат проведения Кубка Мира по футболу. Не все нововведения были положительно встречены как участниками Мундиаля, так и болельщиками. Однако на этом Союз не остановился. Было принято еще одно решение, которое может повлиять на исход сил в финальном матче. Даже паузы на питье воды часто изменяют ход встреч на турнире. Что уже говорить о более длинной паузе. 

Длинная пауза в Нью-Йорке 

Перерыв между таймами поединка, которая обычно занимает 15 минут, в финале ЧМ-2026 займет полчаса. В этом время на стадионе в Нью-Йорке, где и пройдет противостояние, состоится праздничный концерт, ФИФА пригласил звезд мирового уровня. 

Кто выступит в финале Мундиаля 

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  • Актеры из "Улицы Сезам"; 
  • Burna Boy; 
  • Дирижер Густаво Дудамель. 

Также известно, что перед финальным поединком состоится масштабное шоу. Его хедлайнерами станут Робби Уильямс, Николь Шерзингер и актер Том Круз

Напомним, Новини.LIVE считают девушку Килиана Мбаппе в ответе за то, что форвард не смог забить Испании в полуфинале ЧМ. 

Также Новини.LIVE сообщали о раскладе сил во втором полуфинале Кубка Мира, в котором встретятся Англия и Аргентина. 

Мадонна Шакира ФИФА
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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