ФИФА остановит финал ЧМ-2026 на полчаса ради выступления поп-звезд

Мадонна и президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Финал чемпионата мира по футболу может оказаться непредсказуемым. Причиной стало нововведение от ФИФА. Решающий поединок турнира остановят на целых полчаса.

Это будет сделано ради масштабного концерта с участием мировых звезд, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph.

ФИФА уже изменила формат проведения Кубка Мира по футболу. Не все нововведения были положительно встречены как участниками Мундиаля, так и болельщиками. Однако на этом Союз не остановился. Было принято еще одно решение, которое может повлиять на исход сил в финальном матче. Даже паузы на питье воды часто изменяют ход встреч на турнире. Что уже говорить о более длинной паузе.

Длинная пауза в Нью-Йорке

Перерыв между таймами поединка, которая обычно занимает 15 минут, в финале ЧМ-2026 займет полчаса. В этом время на стадионе в Нью-Йорке, где и пройдет противостояние, состоится праздничный концерт, ФИФА пригласил звезд мирового уровня.

Кто выступит в финале Мундиаля

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Крис Мартин из Coldplay;

Мадонна;

Шакира;

Джастин Бибер;

BTS;

Школьный хор PS22 Chorus;

Актеры из "Улицы Сезам";

Burna Boy;

Дирижер Густаво Дудамель.

Также известно, что перед финальным поединком состоится масштабное шоу. Его хедлайнерами станут Робби Уильямс, Николь Шерзингер и актер Том Круз.

Напомним, Новини.LIVE считают девушку Килиана Мбаппе в ответе за то, что форвард не смог забить Испании в полуфинале ЧМ.

Также Новини.LIVE сообщали о раскладе сил во втором полуфинале Кубка Мира, в котором встретятся Англия и Аргентина.