Аргентинские игроки назвали своими Фолкленды после победы над Англией

Энцо Фернандес и скандальный баннер. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Вторым финалистом ЧМ-2026 стала сборная Аргентины. Команда Лионеля Скалони одержала волевую победу над Англией во втором полуфинале Мундиаля. Матч получился насыщенным эмоциями и борьбой.

Во время праднования "альбиселесте" проищошло событие, которое не понравилось англичанам, сообщают Новини.LIVE.

С самого начала полуфинального поединка Кубка Мира футболисты сборных Аргентины и Англии нарушали друг на друге правила при любой возможности. Ситуация изменилась во втором тайме, когда Энтони Гордон вывел "трех львов" вперед. После этого "альбиселесте" перехватили инициативу, начали играть на высокой скорости и вырвали у соперника победу.

Как Аргентина отпраздновала триумф

Сразу после финального свистка "альбиселесте" эмоционально отметили успех. Команда аплодировала болельщиков, носила на руках Лионеля Месси и плакала, общаясь с семьями. А потом эта идиллия была нарушена политическим жестом.

На трибуне стадиона появился плакат с девизом, написанным от руки: "Мальвины принадлежат Аргентине". Речь идет о Мальвинских островах, за которые в 1982 году развернулась война между Аргентиной и Англией. Боевые действия забрали жизни 649 аргентинских военных, 255 британских военнослужащих и трех мирных жителей. В итоге острова отошли Англии и стали называться "Фолклендами". Однако аргентинцы до сих пор считают их своими. Это однга из причин, по которой матчи между "тремя львами" и "альбиселесте" всегда получаются бескомпромиссными.

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