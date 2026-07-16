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Головна ЧС-2026 Мессі назвав фактори перемоги над збірною Англії в півфіналі ЧС-2026

Мессі назвав фактори перемоги над збірною Англії в півфіналі ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 09:20
Мессі відреагував на вихід Аргентини до фіналу ЧС-2026
Ліонель Мессі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився емоціями після драматичної перемоги над Англією у півфіналі чемпіонату світу-2026. Легендарний форвард назвав вихід до фіналу особливим досягненням і наголосив, що ця команда вже увійшла в історію.

Про слова Мессі, який зробив два асисти проти Англії, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Ole.

Аргентина здобула вольову перемогу над Англією з рахунком 2:1, забивши два м'ячі в заключні хвилини зустрічі.

Лионель Месси
Гаррі Кейн та Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Мессі був дуже радий після матчу

Після фінального свистка Мессі заявив, що кожен фінал чемпіонату світу є унікальним, а можливість знову зіграти у вирішальному матчі мундіалю викликає неймовірні емоції.

"Кожен фінал особливий. Це фінал чемпіонату світу, і кожен із них унікальний по-своєму. Знову переживати такі емоції — неймовірно", — сказав Мессі.

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За словами капітана аргентинців, нинішня команда досягла неймовірного результату, адже вдруге поспіль вийшла до фіналу чемпіонату світу. Сам Мессі також відзначив особисте досягнення — участь у третьому фіналі мундіалю, що вдавалося лише одиницям в історії світового футболу.

Футболіст наголосив, що перед грою команда намагалася сприймати півфінал як звичайний матч, однак під час виконання національного гімну всі відчули особливу атмосферу протистояння. Водночас аргентинці зберігали концентрацію та розуміли, що для їхніх уболівальників ця зустріч має величезне значення.

Мессі також підкреслив, що ніхто в команді не хотів поступатися Англії, а вся країна чекала саме на перемогу. Тому вихід до ще одного фіналу став щасливим днем для всіх аргентинців.

У фіналі чемпіонату світу-2026, який відбудеться 19 липня, збірна Аргентини зустрінеться з Іспанією. Для команди Ліонеля Скалоні це буде шанс захистити титул чемпіона світу, здобутий у 2022 році.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Іспанії впевнено здолала Францію та стала суперником Аргентини.

Також Новини.LIVE писав, що після півфіналу чемпіонату світу-2026 вболівальники Іспанії несподівано подякували дівчині Кіліана Мбаппе.

Ліонель Мессі Збірна Англії по футболу Збірна Аргентини з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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