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Главная ЧМ-2026 Месси назвал факторы победы над сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026

Месси назвал факторы победы над сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 09:20
Месси отреагировал на выход Аргентины в финал ЧМ-2026
Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими эмоциями после драматичной победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026. Легендарный нападающий назвал выход в финал особым достижением и подчеркнул, что эта команда уже вошла в историю.

О словах Месси, который сделал две голевые передачи в матче против Англии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Ole.

Аргентина одержала волевую победу над Англией со счетом 2:1, забив два гола в заключительные минуты встречи.

Лионель Месси
Гарри Кейн и Лионель Месси. Фото: Reuters

Месси был очень рад после матча

После финального свистка Месси заявил, что каждый финал чемпионата мира уникален, а возможность снова сыграть в решающем матче мундиаля вызывает невероятные эмоции.

"Каждый финал особенный. Это финал чемпионата мира, и каждый из них уникален по-своему. Снова переживать такие эмоции — невероятно", — сказал Месси.

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По словам капитана аргентинцев, нынешняя команда достигла невероятного результата, ведь во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Сам Месси также отметил личное достижение — участие в третьем финале чемпионата мира, что удавалось лишь единицам в истории мирового футбола.

Футболист подчеркнул, что перед игрой команда старалась воспринимать полуфинал как обычный матч, однако во время исполнения национального гимна все почувствовали особую атмосферу противостояния. В то же время аргентинцы сохраняли концентрацию и понимали, что для их болельщиков эта встреча имеет огромное значение.

Месси также подчеркнул, что никто в команде не хотел уступать Англии, а вся страна ждала именно победы. Поэтому выход в очередной финал стал счастливым днем для всех аргентинцев.

В финале чемпионата мира-2026, который состоится 19 июля, сборная Аргентины встретится с Испанией. Для команды Лионеля Скалони это будет шанс защитить титул чемпиона мира, завоеванный в 2022 году.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Испании уверенно обыграла Францию и стала соперником Аргентины.

Также Новини.LIVE писал, что после полуфинала чемпионата мира-2026 болельщики Испании неожиданно поблагодарили девушку Килиана Мбаппе.

Лионель Месси Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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