В Британии призвали не пускать аргентинских футболистов после баннера на ЧМ

Игроки сборной Аргентины. Фото: Reuters

Бывший помощник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер резко отреагировал на поведение футболистов сборной Аргентины после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026. Он призвал лишить британских рабочих виз аргентинских игроков, выступающих в английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пост Гардинера в социальной сети X.

Энцо Фернандес. Фото: Reuters

Что возмутило британского политика

После победы над Англией со счетом 2:1 аргентинские футболисты вынесли на поле баннер с надписью "Мальвинские острова — аргентинские". Эта акция вызвала резонанс в Великобритании, ведь Лондон и Буэнос-Айрес уже много десятилетий ведут спор о принадлежности архипелага.

Нил Гардинер назвал появление этого баннера недопустимым и заявил, что все аргентинские футболисты, выступающие в английской Премьер-лиге и принимавшие участие в этой акции, должны лишиться права работать в Великобритании.

"Все аргентинские игроки английской Премьер-лиги, принимавшие участие в этом отвратительном антибританском выступлении, должны быть лишены британской рабочей визы. К этому должна быть нулевая терпимость", — написал Гардинер.

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В настоящее время в английской Премьер-лиге выступают вратарь Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), защитники Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм"), Маркос Сенеси ("Борнмут") и Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед"), а также полузащитники Энцо Фернандес ("Челси") и Алексис Мак-Аллистер ("Ливерпуль").

Сборная Аргентины благодаря победе над Англией вышла в финал чемпионата мира-2026, где 19 июля встретится со сборной Испании.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, как Дэвид Бекхэм обрадовался голу в ворота Аргентины.

Также Новини.LIVE писал, что Лионель Месси назвал главные факторы победы аргентинской сборной над Англией.