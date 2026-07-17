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Головна ЧС-2026 ФІФА доведеться покарати Аргентину за політичний банер після гри з Англією

ФІФА доведеться покарати Аргентину за політичний банер після гри з Англією

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Дата публікації: 17 липня 2026 01:19
ФІФА відреагувала на банер Аргентини після перемоги над Англією
Гравці збірної Аргентини з банером. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

У ФІФА прокоментували ситуацію зі скандальним банером, який футболісти збірної Аргентини винесли на поле після перемоги над Англією у півфіналі чемпіонату світу-2026. Дисциплінарний комітет організації підтвердив, що інцидент буде розглянуто відповідно до чинного регламенту.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на L'Équipe.

Сборная Аргентины по футболу
Банер на трибуні під час гри. Фото: Reuters

Коли ФІФА ухвалить рішення

Після перемоги над Англією з рахунком 2:1 аргентинські футболісти з'явилися на полі з банером із написом "Мальвінські острови — аргентинські". Цей напис стосується багаторічної територіальної суперечки між Аргентиною та Великою Британією щодо Фолклендських (Мальвінських) островів.

У дисциплінарному комітеті ФІФА заявили, що наразі триває стандартна процедура вивчення матеріалів справи. Перед ухваленням будь-якого рішення будуть проаналізовані офіційні звіти про матч і всі обставини інциденту.

"Відповідно до стандартної процедури незалежний дисциплінарний комітет ФІФА розглядає звіти про матчі та бере до уваги відповідні обставини, перш ніж ухвалити рішення щодо можливих заходів відповідно до Дисциплінарного кодексу ФІФА", — заявили представники комітету.

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За інформацією джерел, остаточний розгляд ситуації, найімовірніше, відбудеться вже після завершення чемпіонату світу-2026.

Статут ФІФА забороняє демонстрацію політичних меседжів під час офіційних міжнародних матчів. Саме тому поява банера може стати предметом дисциплінарного провадження.

Збірна Аргентини після перемоги над Англією вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026, де 19 липня зіграє зі збірною Іспанії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, як Девід Бекхем зрадів голу у ворота Аргентини.

Також Новини.LIVE писав, що Мессі пояснив, завдяки чому аргентинці переграли команду Томаса Тухеля та вийшли до фіналу.

Збірна Англії по футболу Збірна Аргентини з футболу ФІФА
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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