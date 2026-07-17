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Главная ЧМ-2026 ФИФА придется наказать Аргентину за политический баннер после матча с Англией

ФИФА придется наказать Аргентину за политический баннер после матча с Англией

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Дата публикации 17 июля 2026 01:19
ФИФА отреагировала на баннер Аргентины после победы над Англией
Игроки сборной Аргентины с баннером. Фото: Reuters. Коллаж: Новости.LIVE

В ФИФА прокомментировали ситуацию со скандальным баннером, который футболисты сборной Аргентины вынесли на поле после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026. Дисциплинарный комитет организации подтвердил, что инцидент будет рассмотрен в соответствии с действующим регламентом.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe.

Сборная Аргентины по футболу
Баннер на трибуне во время матча. Фото: Reuters

Когда ФИФА примет решение

После победы над Англией со счетом 2:1 аргентинские футболисты вышли на поле с баннером с надписью "Мальвинские острова — аргентинские". Эта надпись касается многолетнего территориального спора между Аргентиной и Великобританией по поводу Фолклендских (Мальвинских) островов.

В дисциплинарном комитете ФИФА заявили, что в настоящее время идет стандартная процедура изучения материалов дела. Перед принятием какого-либо решения будут проанализированы официальные отчеты о матче и все обстоятельства инцидента.

"В соответствии со стандартной процедурой независимый дисциплинарный комитет ФИФА рассматривает отчеты о матчах и принимает во внимание соответствующие обстоятельства, прежде чем принять решение о возможных мерах в соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА", — заявили представители комитета.

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По информации источников, окончательное рассмотрение ситуации, скорее всего, состоится уже после завершения чемпионата мира-2026.

Устав ФИФА запрещает демонстрацию политических лозунгов во время официальных международных матчей. Именно поэтому появление баннера может стать предметом дисциплинарного разбирательства.

Сборная Аргентины после победы над Англией вышла в финал чемпионата мира-2026, где 19 июля сыграет со сборной Испании.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, как Дэвид Бекхэм обрадовался голу в ворота Аргентины.

Также Новини.LIVE писал, что Месси объяснил, благодаря чему аргентинцы переиграли команду Томаса Тухеля и вышли в финал.

Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу ФИФА
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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