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Главная ЧМ-2026 На ЧМ-2026 опубликовали новый рейтинг жен и девушек футболистов

На ЧМ-2026 опубликовали новый рейтинг жен и девушек футболистов

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Дата публикации 17 июля 2026 09:32
Рейтинг жен ЧМ-2026 обновили перед финалом: в лидерах произошли изменения
Изабель Гаугсенг Йохансен, Антонела Роккуццо, Лаура Шмитт. Фото: instagram.com/isabellaa/Reuters/instagram.com/lauraabla. Коллаж: Новини.LIVE

По завершении полуфинальных матчей чемпионата мира-2026 организаторы рейтинга Clout Index обновили список самых влиятельных жен и девушек футболистов турнира. Лидером рейтинга по-прежнему остается жена капитана сборной Аргентины Лионеля Месси Антонела Роккуццо.

Об изменениях в рейтинге сообщил портал Новини.LIVE.

Рейтинг лучших жен футболистов
Рейтинг лучших жен футболистов. Фото: instagram.com/vantixmag

Как изменился рейтинг перед финалом

Первое место в обновленном рейтинге заняла Роккуццо, набравшая 80 баллов. Жена капитана сборной Аргентины уверенно удерживает лидерство уже четыре дня подряд.

Второй осталась Изабель Гаугсенг Йохансендевушка норвежского нападающего Эрлинга Холанна, набравшая 76 баллов. В тройку лидеров впервые вошла девушка испанского полузащитника Дани Ольмо Лаура Шмитт из Германии, набравшая 74 балла.

Четвертое место заняла Инес Гарсия, которая состоит в отношениях с Ламином Ямалем. Пятой стала Валентина Сервантес — жена аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

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В первую десятку также вошли аргентинская певица Тини Стоессель (Родриго де Пауль), португальская актриса Мадалена Арагау (Жоао Невеш), жена вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда Меган Пикфорд, американская модель Эшлин Кастро, которая встречается с Джудом Беллингемом, а также жена Гарри Кейна Кэти Кейн.

В то же время из рейтинга впервые с начала чемпионата выбыла Джорджина Родригес — невеста Криштиану Роналду. Еще четыре дня назад она занимала десятое место.

Авторы Clout Index отмечают, что рейтинг формируется на основе нескольких критериев: популярности самих футболистов и их партнерш, результатов национальных сборных на чемпионате мира, активности в социальных сетях, внимания со стороны СМИ, коммерческой привлекательности и культурного влияния.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ФИФА может применить дисциплинарные санкции к сборной Аргентины из-за политического баннера после полуфинала чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что в Англии прозвучали призывы отстранить от выступлений в АПЛ всех футболистов сборной Аргентины.

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рейтинг Джорджина Родригес Антонелла Рокуццо
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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