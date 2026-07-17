Фінал ЧС-2026 під загрозою: матч можуть перенести

Церемонія відкриття Кубка світу та Джанні Інфантіно. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У США якість повітря різко погіршилася за кілька днів до церемонії закриття Чемпіонату світу з футболу. Причиною стали лісові пожежі, які охопили деякі регіони Канади. Дим від них дійшов до північних штатів Америки.

Не виключено, що фінал ЧС-2026 можуть перенести на інший день, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Ole.

У неділю, 19 липня, у Нью-Йорку на стадіоні "Метлайф" відбудеться вирішальний матч футбольного чемпіонату світу. За декілька днів до фіналу екологічна ситуація в регіоні різко погіршилася. У Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі, дим від яких досяг Америки.

Смог у Нью-Йорку. Фото: Reuters

Що буде з фіналом Кубка світу

Нью-Йорк та Нью-Джерсі, які прийматимуть вирішальний поєдинок ЧС-2026, охопив смог. Видимість ускладнена, до того ж існує небезпека для здоров’я місцевих мешканців і туристів. Низку публічних заходів уже скасували, зокрема футбольний матч MLS за участю "Чикаго Файр" та "Ванкувер Вайткепс".

Така сама доля може спіткати й фінал Кубка світу, у якому зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини. Однак до початку турніру залишилося декілька днів. Якщо пожежі не спалахнуть з новою силою, ситуація в Нью-Йорку може стабілізуватися.

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