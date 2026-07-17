Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Фінал чемпіонату світу-2026 можуть перенести: що відомо

Фінал чемпіонату світу-2026 можуть перенести: що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 13:57
Фінал ЧС-2026 під загрозою: матч можуть перенести
Церемонія відкриття Кубка світу та Джанні Інфантіно. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У США якість повітря різко погіршилася за кілька днів до церемонії закриття Чемпіонату світу з футболу. Причиною стали лісові пожежі, які охопили деякі регіони Канади. Дим від них дійшов до північних штатів Америки.

Не виключено, що фінал ЧС-2026 можуть перенести на інший день, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Ole.

У неділю, 19 липня, у Нью-Йорку на стадіоні "Метлайф" відбудеться вирішальний матч футбольного чемпіонату світу. За декілька днів до фіналу екологічна ситуація в регіоні різко погіршилася. У Канаді спалахнули масштабні лісові пожежі, дим від яких досяг Америки.

Нью-Йорк
Смог у Нью-Йорку. Фото: Reuters

Що буде з фіналом Кубка світу

Нью-Йорк та Нью-Джерсі, які прийматимуть вирішальний поєдинок ЧС-2026, охопив смог. Видимість ускладнена, до того ж існує небезпека для здоров’я місцевих мешканців і туристів. Низку публічних заходів уже скасували, зокрема футбольний матч MLS за участю "Чикаго Файр" та "Ванкувер Вайткепс".

Така сама доля може спіткати й фінал Кубка світу, у якому зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини. Однак до початку турніру залишилося декілька днів. Якщо пожежі не спалахнуть з новою силою, ситуація в Нью-Йорку може стабілізуватися.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що ФІФА буде змушена покарати збірну Аргентини після закінчення Кубка світу.

Раніше Новини.LIVE опублікували рейтинг найкрасивіших дружин і подруг футболістів, які взяли участь у чемпіонаті світу

Нью-Йорк Джанні Інфантіно ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації