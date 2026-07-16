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Головна ЧС-2026 Трамп стане гостем фіналу чемпіонату світу-2026

Трамп стане гостем фіналу чемпіонату світу-2026

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Дата публікації: 16 липня 2026 23:10
Трамп відвідає фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною
Дональд Трамп. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп буде присутній на фінальному матчі чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини. Напередодні вирішального поєдинку глава Білого дому також візьме участь в офіційному заході, організованому ФІФА.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву речниці Білого дому Керолайн Лівітт.

Дональд Трамп
Джанні Інфантіно та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Плани Трампа на фінал ЧС-2026

За словами Лівітт, у п'ятницю Трамп прибуде до Нью-Йорка, де відвідає офіційний прийом ФІФА на Мангеттені. Після цього президент США вирушить на фінальний матч чемпіонату світу.

"У п'ятницю президент поїде до Нью-Йорка, щоб взяти участь у прийомі ФІФА на Мангеттені. А потім він буде присутній на фіналі чемпіонату світу", — повідомила Лівітт журналістам.

Раніше у ЗМІ також з'являлася інформація, що саме Дональд Трамп вручатиме Кубок світу команді-переможцю після завершення фінального поєдинку. Якщо це станеться, для нього це буде перша поява на матчах чемпіонату світу-2026.

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Фінал чемпіонату світу-2026 відбудеться 19 липня на стадіоні "Метлайф" в Іст-Ратерфорді. За головний трофей турніру зіграють збірні Іспанії та Аргентини, яка є чинним чемпіоном світу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Аргентини, поступаючись Англії, зуміла переламати хід півфіналу та вийти до фіналу чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Ліонель Мессі після матчу розповів, що стало ключем до перемоги аргентинців над англійською збірною.

Дональд Трамп Збірна Іспанії з футболу Збірна Аргентини з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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