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Головна ЧС-2026 Інфантіно розповів про щоденні розмови з Трампом

Інфантіно розповів про щоденні розмови з Трампом

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Дата публікації: 12 липня 2026 20:00
Інфантіно зізнався, що майже щодня телефонує Трампу під час ЧС-2026
Джанні Інфантіно та Дональд Трамп. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що підтримує майже щоденний зв'язок із президентом США Дональдом Трампом під час чемпіонату світу-2026. Також він пояснив, чому американський лідер досі не відвідав жодного матчу турніру.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bluewin.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп
Джанні Інфантіно та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Про що Інфантіно говорить із Трампом

За словами президента ФІФА, він регулярно спілкується з Дональдом Трампом телефоном.

Інфантіно зазначив, що президент США уважно стежить за перебігом чемпіонату світу та переглядає всі матчі.

"Так, ми регулярно розмовляємо телефоном. Майже щодня — він задоволений і насолоджується турніром. Він дивиться всі матчі по телевізору", — сказав Інфантіно.

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Очільник ФІФА наголосив, що відсутність президента США на трибунах не пов'язана з питаннями безпеки. На його думку, зараз у Трампа залишається чимало державних справ, а поява на стадіоні могла б викликати додаткові запитання з боку суспільства.

Інфантіно зазначив, що в такому разі багато хто запитував би, чому президент перебуває на футбольному матчі, коли у світі відбувається чимало важливих подій.

"Ні, думаю, у нього ще є деякі справи. Якщо він буде на стадіоні, люди запитають: "Що він робить на стадіоні, коли у світі стільки всього відбувається?" Я завжди на зв'язку з ним і його урядом", — додав президент ФІФА.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Гаррі Кейн у чвертьфінальному матчі з Норвегією перевершив рекорд Вейна Руні та вкотре переписав історію збірної Англії.

Також Новини.LIVE писав, які ціни встановили на квитки на фінал чемпіонату світу-2026 та хто стане хедлайнером шоу між таймами.

Дональд Трамп Джанні Інфантіно ФІФА
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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