Інфантіно допустив нове розширення чемпіонату світу після ЧС-2026

Глава ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що розширення чемпіонату світу до 48 збірних повністю виправдало себе. Водночас він не виключив, що в майбутньому кількість учасників турніру може зрости ще більше.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bluewin.

Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Інфантіно оцінив новий формат ЧС

За словами очільника ФІФА, збільшення кількості команд стало великим успіхом для світового футболу. Він наголосив, що збірні з усіх континентів змогли забити щонайменше один гол і набрати хоча б одне очко на турнірі.

Інфантіно також звернув увагу на успішний виступ африканських команд. Якщо на чемпіонаті світу 2022 року континент представляли п'ять збірних, то цього разу до плейоф вийшли дев'ять із десяти африканських команд.

У ФІФА вивчать формат із 64 збірними

Президент ФІФА підтвердив, що після завершення чемпіонату світу організація обговорить можливість подальшого розширення турніру до 64 учасників.

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За словами Інфантіно, під час ухвалення таких рішень необхідно враховувати інтереси всього футбольного світу, а не лише Європи та Південної Америки. Він вважає, що участь у чемпіонаті світу мотивує навіть невеликі футбольні країни розвиватися та підвищувати свій рівень.

"Потрібно дати можливість усім народам втілити мрію про участь в чемпіонаті світу. Якщо не давати збірним із невеликих країн виступати на такому рівні, вони не матимуть мотивації ставати сильнішими", — заявив Інфантіно.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що на адресу ФІФА та Футбольної асоціації Аргентини пролунали звинувачення в можливій корупції.

Також Новини.LIVE писав про трагічну смерть учасника чемпіонату світу-2026, який пішов із життя після завершення виступів на турнірі.