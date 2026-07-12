Инфантино допустил возможность нового расширения чемпионата мира после ЧМ-2026

Глава ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что расширение чемпионата мира до 48 сборных полностью оправдало себя. В то же время он не исключил, что в будущем количество участников турнира может увеличиться еще больше.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bluewin.

Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Инфантино оценил новый формат ЧМ

По словам главы ФИФА, увеличение количества команд стало большим успехом для мирового футбола. Он подчеркнул, что сборные со всех континентов смогли забить как минимум один гол и набрать хотя бы одно очко на турнире.

Инфантино также обратил внимание на успешное выступление африканских команд. Если на чемпионате мира 2022 года континент представляли пять сборных, то на этот раз в плей-офф вышли девять из десяти африканских команд.

В ФИФА изучат формат с 64 сборными

Президент ФИФА подтвердил, что после завершения чемпионата мира организация обсудит возможность дальнейшего расширения турнира до 64 участников.

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По словам Инфантино, при принятии таких решений необходимо учитывать интересы всего футбольного мира, а не только Европы и Южной Америки. Он считает, что участие в чемпионате мира мотивирует даже небольшие футбольные страны развиваться и повышать свой уровень.

"Нужно дать возможность всем народам воплотить мечту об участии в чемпионате мира. Если не давать сборным из небольших стран выступать на таком уровне, у них не будет мотивации становиться сильнее", — заявил Инфантино.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в адрес ФИФА и Футбольной ассоциации Аргентины прозвучали обвинения в возможной коррупции.

Также Новини.LIVE писал о трагической смерти участника чемпионата мира-2026, который скончался после завершения выступлений на турнире.