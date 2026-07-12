Инфантино признался, что почти каждый день звонит Трампу во время ЧМ-2026

Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что поддерживает почти ежедневную связь с президентом США Дональдом Трампом во время чемпионата мира-2026. Также он объяснил, почему американский лидер до сих пор не посетил ни одного матча турнира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bluewin.

Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Фото: Reuters

О чем Инфантино беседует с Трампом

По словам президента ФИФА, он регулярно общается с Дональдом Трампом по телефону.

Инфантино отметил, что президент США внимательно следит за ходом чемпионата мира и смотрит все матчи.

"Да, мы регулярно разговариваем по телефону. Почти каждый день — он доволен и наслаждается турниром. Он смотрит все матчи по телевизору", — сказал Инфантино.

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Глава ФИФА подчеркнул, что отсутствие президента США на трибунах не связано с вопросами безопасности. По его мнению, сейчас у Трампа остается немало государственных дел, а появление на стадионе могло бы вызвать дополнительные вопросы со стороны общества.

Инфантино отметил, что в таком случае многие задавали бы вопрос: почему президент находится на футбольном матче, когда в мире происходит столько важных событий.

"Нет, думаю, у него еще есть некоторые дела. Если он будет на стадионе, люди спросят: «Что он делает на стадионе, когда в мире столько всего происходит?» Я всегда на связи с ним и его правительством", — добавил президент ФИФА.

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