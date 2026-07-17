Финал ЧМ-2026 под угрозой: матч могут перенести

Церемония открытия Кубка Мира и Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В США резко ухудшилось качество воздуха за несколько дней до церемонии закрытия Кубка Мира по футболу. Причиной стали лесные пожары, которые охватили некоторые регионы Канады. Дым от них дошел до северных штатов Америки.

Не исключен вариант с переносом финала ЧМ-2026 на другой день, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ole.

В воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе "Метлайф" состоится решающий матч футбольного Мундиаля. За несколько дней до финала экологическая обстановка в регионе резко ухудшилась. В Канаде возникли масштабные лесные пожары, дым от которых достиг Америки.

Смог в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Что будет с финалом Кубка Мира

Нью-Йорк и Нью-Джерси, которые примут решающий поединок ЧМ-2026, охватил смог. Видимость затруднена, к тому же, существует опасность здоровья местных жителей и туристов. Ряд публичных мероприятий уже отменили, включая футбольный матч MLS с участием "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс".

Та же судьба может постигнуть и финал Кубка Мира, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Однако до старта турнира осталось несколько дней. Если пожары не вспыхнут с новой силой, ситуация в Нью-Йорке может стабилизироваться.

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