Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Финал чемпионата мира-2026 могут перенести: что известно

Финал чемпионата мира-2026 могут перенести: что известно

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 13:57
Финал ЧМ-2026 под угрозой: матч могут перенести
Церемония открытия Кубка Мира и Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В США резко ухудшилось качество воздуха за несколько дней до церемонии закрытия Кубка Мира по футболу. Причиной стали лесные пожары, которые охватили некоторые регионы Канады. Дым от них дошел до северных штатов Америки. 

Не исключен вариант с переносом финала ЧМ-2026 на другой день, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ole.

В воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе "Метлайф" состоится решающий матч футбольного Мундиаля. За несколько дней до финала экологическая обстановка в регионе резко ухудшилась. В Канаде возникли масштабные лесные пожары, дым от которых достиг Америки. 

Нью-Йорк
Смог в Нью-Йорке. Фото: Reuters 

Что будет с финалом Кубка Мира 

Нью-Йорк и Нью-Джерси, которые примут решающий поединок ЧМ-2026, охватил смог. Видимость затруднена, к тому же, существует опасность здоровья местных жителей и туристов. Ряд публичных мероприятий уже отменили, включая футбольный матч MLS с участием "Чикаго Файр" и "Ванкувер Уайткэпс". 

Та же судьба может постигнуть и финал Кубка Мира, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Однако до старта турнира осталось несколько дней. Если пожары не вспыхнут с новой силой, ситуация в Нью-Йорке может стабилизироваться. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали, что ФИФА будет вынужден наказать сборную Аргентины после окончания Кубка Мира. 

Ранее Новини.LIVE представили рейтинг самых красивых жен и подруг футболистов, которые приняли участие в чемпионате мира. 

Нью-Йорк Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации