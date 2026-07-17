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Главная ЧМ-2026 Кейн против Мбаппе: анонс матча за 3 место на ЧМ-2026

Кейн против Мбаппе: анонс матча за 3 место на ЧМ-2026

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Дата публикации 17 июля 2026 12:07
Франция против Англии: анонс матча за 3 место на ЧМ-2026
Харри Кейн, Килиан Мбаппе и тренер Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

В матче за третье место на Кубке Мира встретятся сборные Франции и Англии. Если оба соперника подойдут к поединку с мотивацией и желанием победить, зрителей ждет шикарное зрелище. Обе команды могут доставить друг другу проблемы. 

Это противостояние может повлиять на расклад сил в гонке бомбардиров Мундиаля, сообщают Новини.LIVE

Сборные Франции и Англии причисляли к списку фаворитов ЧМ-2026, но полуфинальная стадия стала барьером для этих команд. Соперникам по 1/2 удалось нейтрализовать сильные стороны подопечных Дидье Дешама и Томаса Тухеля. Однако впереди у проигравших матч, которого ждут болельщики. А значит на поле будет битва с участием звезд мирового футбола современности, которым есть, за что реабилитироваться. 

Уязвимости Франции и Англии

Обе команды далеко не идеальны, и вопрос в том, смогут ли они реализовать собственные сильные стороны и воспользоваться проблемами соперника. Стремительная атака сборной Франции в матче с Испанией столкнулась с тем, что соперник перекрыл пространство для атак и ускорений, а других козырей у "трехцветных" не оказалось. 

Сутки спустя аргентинцы вскрыли проблемы англичан в обороне, а также наказали Томаса Тухеля за тактические ошибки. Нестандартные действия, напор и быстрые контратаки привели к поражению "трех львов" в важнейшем матче четырехлетия. 

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Сборная Англии выиграла только один из девяти последних матчей против Франции при шести поражениях. Однако подопечные Дидье Дешама, который проводит последний поединок у руля национальной команды, выступят не в оптимальном составе. Вильям Салиба был ключевым защитником, травма выбила его из строя. Но и у Англии может не выйти на поле Рис Джеймс. 

Килиан Мбаппе у Франции, Харри Кейн и Джуд Беллингем у Англии до сих пор остаются в гонке за звание лучшего форварда ЧМ-2026. В теории они еще не утратили шансы на получение "Золотого мяча". Матч за третье место на Мундиале станет еще и битвой амбиций. 

Кубок Мира-2026. Матч за 3 место. 

Франция — Англия 

Майами, США. "Хард Рок Стэдиум".

Ночь с 18 на 19 июля. Начало по киевскому времени: 00:00. 

Напомним, Новини.LIVE писали о рейтинге самых красивых жен футболистов, которые принимают участие в чемпионате мира-2026. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сборную Аргентины могут наказать сразу после Мундиаля за политический жест после одного из матчей. 

Сборная Франции по футболу Сборная Англии по футболу Харри Кейн
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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