Франція проти Англії: анонс матчу за 3 місце на ЧС-2026

Гаррі Кейн, Кіліан Мбаппе та тренер Дідьє Дешам. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

У матчі за третє місце на Кубку світу зустрінуться збірні Франції та Англії. Якщо обидва суперники підійдуть до поєдинку з мотивацією та бажанням перемогти, на глядачів чекає чудове видовище. Обидві команди можуть створити одна одній проблеми.

Це протистояння може вплинути на розклад сил у гонці бомбардирів Мундіалю, повідомляють Новини.LIVE.

Збірні Франції та Англії зараховували до списку фаворитів ЧС-2026, але півфінальна стадія стала бар’єром для цих команд. Суперникам у півфіналі вдалося нейтралізувати сильні сторони підопічних Дідьє Дешама та Томаса Тухеля. Однак на переможців чекає матч, на який з нетерпінням чекають вболівальники. А це означає, що на полі розгорнеться битва за участю зірок сучасного світового футболу, яким є за що реабілітуватися.

Слабкі місця Франції та Англії

Обидві команди далеко не ідеальні, і питання в тому, чи зможуть вони реалізувати власні сильні сторони та скористатися проблемами суперника. Стрімка атака збірної Франції в матчі з Іспанією зіткнулася з тим, що суперник перекрив простір для атак і прискорень, а інших козирів у "триколірних" не виявилося.

Через добу аргентинці виявили проблеми англійців у захисті, а також покарали Томаса Тухеля за тактичні помилки. Нестандартні дії, натиск і швидкі контратаки призвели до поразки "трьох левів" у найважливішому матчі чотирирічного циклу.

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Збірна Англії виграла лише один із дев'яти останніх матчів проти Франції, зазнавши шести поразок. Однак підопічні Дідьє Дешама, який проводить останній поєдинок на чолі національної команди, виступлять не в оптимальному складі. Вільям Саліба був ключовим захисником, але травма вивела його з ладу. Проте й у складі Англії на поле може не вийти Ріс Джеймс.

Кіліан Мбаппе у Франції, Гаррі Кейн та Джуд Беллінгем в Англії досі залишаються в гонці за звання найкращого нападника ЧС-2026. Теоретично вони ще не втратили шансів на здобуття "Золотого м’яча". Матч за третє місце на Мундіалі стане ще й битвою амбіцій.

Чемпіонат світу-2026. Матч за 3-тє місце.

Франція — Англія

Маямі, США. "Хард Рок Стедіум".

Ніч з 18 на 19 липня. Початок за київським часом: 00:00.

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