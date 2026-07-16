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Головна ЧС-2026 Бекхем 21 рік тому зустрівся з Кейном та його майбутньою дружиною: фото

Бекхем 21 рік тому зустрівся з Кейном та його майбутньою дружиною: фото

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 11:26
Бекхем ще у 2005 році фотографувався з Кейном та його майбутньою дружиною
Гаррі Кейн, Кейт Гудленд та Девід Бекхем. Фото: instagram.com/katekanex/Reuters Колаж: Новини.LIVE

Архівна світлина Девіда Бекхема з юними Гаррі Кейном та Кеті Гудленд знову стала популярною в соціальних мережах після успішного виступу капітана збірної Англії на чемпіонаті світу-2026. Фото було зроблене ще у 2005 році, коли майбутнє подружжя лише робило перші кроки у футболі.

Про архівне фото Бекхема з Кейном та Гудленд повідомив портал Новини.LIVE.

Харри Кейн, Кейт Гудленд и Дэвид Бекхэм
Кеті Гудленд, Девід Бекхем та Гаррі Кейн в 2005 році. Фото: Jeremy Selwyn/Evening Standard

Як змінилися Кейн і його кохана за 21 рік

Архівний кадр був зроблений під час відкриття футбольної академії Девіда Бекхема. На ньому легендарний англієць позує разом із двома юними футболістами — Гаррі Кейном та Кеті Гудленд, які на той момент були звичайними школярами.

Минув 21 рік, і діти з цього фото стали однією з найвідоміших пар англійського футболу. Гаррі є капітаном збірної Англії, одним із головних претендентів на "Золотий м'яч" та одним із лідерів своєї команди на чемпіонаті світу-2026.

Харри Кейн, Кейт Гудленд
Гаррі Кейн та Кейт Гудленд з дітьми після перемоги. Фото: instagram.com/katekanex

Кеті незмінно підтримує чоловіка на трибунах. Після матчів Кейн традиційно підходить до дружини, щоб разом відсвяткувати важливі перемоги та зробити спільні фотографії.

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Історія їхніх стосунків почалася ще в дитинстві. Гаррі та Кеті навчалися в одній школі, дружили з ранніх років і разом грали у футбол. Згодом дружба переросла в романтичні стосунки, а нині подружжя виховує чотирьох дітей.

Архівна фотографія стала символом того, як за два десятиліття змінилися долі її героїв: Бекхем завершив легендарну кар'єру та став одним із найвпливовіших футбольних функціонерів, а Кейн перетворився на одного з найкращих нападників світу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Аргентина здійснила камбек у півфіналі проти Англії та вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Ліонель Мессі назвав головні чинники перемоги аргентинської збірної над командою Томаса Тухеля.

Девід Бекхем Гаррі Кейн дружини футболістів
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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