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Главная ЧМ-2026 Бекхэм 21 год назад встретился с Кейном и его будущей женой: фото

Бекхэм 21 год назад встретился с Кейном и его будущей женой: фото

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 11:26
Бекхэм ещё в 2005 году фотографировался с Кейном и его будущей женой
Харри Кейн, Кейт Гудленд и Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/katekanex/Reuters Коллаж: Новини.LIVE

Архивная фотография Дэвида Бекхэма с юными Харри Кейном и Кэти Гудленд вновь стала популярной в социальных сетях после успешного выступления капитана сборной Англии на чемпионате мира-2026. Фотография была сделана еще в 2005 году, когда будущие супруги только делали первые шаги в футболе.

Об архивной фотографии Бекхэма с Кейном и Гудленд сообщил портал Новини.LIVE.

Харри Кейн, Кейт Гудленд и Дэвид Бекхэм
Кэти Гудленд, Дэвид Бекхэм и Харри Кейн в 2005 году. Фото: Jeremy Selwyn/Evening Standard

Как изменились Кейн и его возлюбленная за 21 год

Архивный снимок был сделан во время открытия футбольной академии Дэвида Бекхэма. На нем легендарный англичанин позирует вместе с двумя юными футболистами — Харри Кейном и Кэти Гудленд, которые на тот момент были обычными школьниками.

Прошел 21 год, и дети с этого фото стали одной из самых известных пар английского футбола. Харри — капитан сборной Англии, один из главных претендентов на "Золотой мяч" и один из лидеров своей команды на чемпионате мира-2026.

Харри Кейн, Кейт Гудленд
Харри Кейн и Кейт Гудленд с детьми после победы. Фото: instagram.com/katekanex

Кэти неизменно поддерживает мужа на трибунах. После матчей Кейн традиционно подходит к жене, чтобы вместе отпраздновать важные победы и сделать совместные фотографии.

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История их отношений началась еще в детстве. Харри и Кэти учились в одной школе, дружили с ранних лет и вместе играли в футбол. Со временем дружба переросла в романтические отношения, а сейчас супруги воспитывают четверых детей.

Архивная фотография стала символом того, как за два десятилетия изменились судьбы её героев: Бекхэм завершил легендарную карьеру и стал одним из самых влиятельных футбольных функционеров, а Кейн превратился в одного из лучших нападающих мира.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Аргентина совершила камбэк в полуфинале против Англии и вышла в финал чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что Лионель Месси назвал главные факторы победы аргентинской сборной над командой Томаса Тухеля.

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Дэвид Бекхэм Харри Кейн жены футболистов
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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