Клопп вважає, що Тухель не винен у поразці Англії від Аргентини

Томас Тухель та Юрген Клопп. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Майбутній головний тренер збірної Німеччини Юрген Клопп став на захист свого співвітчизника Томаса Тухеля. Англійські вболівальники вважають саме німця винним у вильоті "трьох левів" з чемпіонату світу. Причиною стала тактика фахівця у півфінальному матчі з Аргентиною.

Клопп вважає, що Тухель у будь-якому разі зіткнувся б із критикою, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph.

Юрген Клопп вважає критику тренерів під час чемпіонатів світу неминучим явищем. Він вважає, що частина вболівальників у будь-якому разі висловила б невдоволення методами роботи Томаса Тухеля. Після того, як збірна Англії забила гол Аргентині у півфіналі Мундіалю, німець провів низку замін, спрямованих на утримання рахунку. Але суперник здобув вольову перемогу.

Кіліан Мбаппе та Юрген Клопп. Фото: Reuters

Що Клопп сказав про Тухеля

Якби збірна Англії після забитого голу не пішла в оборону, тренер команди міг би зіткнутися з іншими критичними зауваженнями. "Три леви" могли продовжити атакувати й пропустити голи під час контратак. І тоді у Томаса Тухеля запитали б, чому він не дав команду контролювати гру.

"Тухель прийняв неідеальне рішення, але важливо розуміти логіку, якою воно було обґрунтовано. Дуже складно керувати грою на такій стадії турнірів. До того ж, є й інший момент. Збірна Аргентини, її менталітет і віра вражають. Це унікальна команда", — заявив Клопп.

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