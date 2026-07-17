Клопп считает, что Тухель не виноват в поражении Англии от Аргентины

Томас Тухель и Юрген Клопп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Будущий главный тренер сборной Германии Юрген Клопп встал на защиту своего соотечественника Томаса Тухеля. Английские болельщики считают именно немца виновным в вывелет "трех львов" с Мундиаля. Причиной стала тактика специалиста на полуфинальный матч с Аргентиной.

Клопп считает, что Тухель в любом случае столкнулся бы с критикой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph.

Юрген Клопп считает критику тренеров во время чемпионатов мира неизбежным явлением. Он считает, что часть болельщиков в любом случае выразили бы недовольством методами работы Томаса Тухеля. После того, как сборная Англии забила гол Аргентине в полуфинале Мундиаля, немец провел ряд замен, направленных на удержание счет. Но соперника одержал волевую победу.

Килиан Мбаппе и Юрген Клопп. Фото: Reuters

Что Клопп сказал о Тухеле

Если бы сборная Англии после забитого мяча не ушла в оборону, тренер команды мог столкнуться с другими критическими аргументами. "Три льва" могли продолжить атаковать и пропустить мячи на контрвыпадах. И тогда у Томаса Тухеля спросили бы, почему он не дал команду контролировать игру.

"Тухель принял не идеальное решение, но важно понимать логику, которой оно было обосновано. Очень сложно управлять игрой на такой стадии турниров. К тому же, есть и другой момент. Сборная Аргентины, ее менталитет и вера поражают. Это уникальная команда", — заявил Клопп.

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