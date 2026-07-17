Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Клопп встал на защиту Тухеля перед матчем Англии с Францией

Клопп встал на защиту Тухеля перед матчем Англии с Францией

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 15:01
Клопп считает, что Тухель не виноват в поражении Англии от Аргентины
Томас Тухель и Юрген Клопп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Будущий главный тренер сборной Германии Юрген Клопп встал на защиту своего соотечественника Томаса Тухеля. Английские болельщики считают именно немца виновным в вывелет "трех львов" с Мундиаля. Причиной стала тактика специалиста на полуфинальный матч с Аргентиной. 

Клопп считает, что Тухель в любом случае столкнулся бы с критикой, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph

Юрген Клопп считает критику тренеров во время чемпионатов мира неизбежным явлением. Он считает, что часть болельщиков в любом случае выразили бы недовольством методами работы Томаса Тухеля. После того, как сборная Англии забила гол Аргентине в полуфинале Мундиаля, немец провел ряд замен, направленных на удержание счет. Но соперника одержал волевую победу. 

Юрген Клопп
Килиан Мбаппе и Юрген Клопп. Фото: Reuters

Что Клопп сказал о Тухеле 

Если бы сборная Англии после забитого мяча не ушла в оборону, тренер команды мог столкнуться с другими критическими аргументами. "Три льва" могли продолжить атаковать и пропустить мячи на контрвыпадах. И тогда у Томаса Тухеля спросили бы, почему он не дал команду контролировать игру. 

"Тухель принял не идеальное решение, но важно понимать логику, которой оно было обосновано. Очень сложно управлять игрой на такой стадии турниров. К тому же, есть и другой момент. Сборная Аргентины, ее менталитет и вера поражают. Это уникальная команда", — заявил Клопп. 

Читайте также:

Сборная Англии сыграет на ЧМ-2026 матча за третье место против Франции. Поединок состоится в ночь на 19 июля. 

Напомним, Новини.LIVE писали об угрозе переноса финала Кубка Мира из-за последствий масштабных пожаров в Канаде. 

Также Новини.LIVE представили рейтинг самых красивых жен тех футболистов, которые выступили на чемпионате мира. 

Юрген Клопп Сборная Англии по футболу Томас Тухель
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации