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Головна ЧС-2026 Англія після 1-го тайму громить Францію: команда Дешама пропустила 4 м'ячі

Англія після 1-го тайму громить Францію: команда Дешама пропустила 4 м'ячі

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 01:04
Англія розгромила Францію у першому таймі матчу за бронзу ЧС-2026
Матч Франція — Англія. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Збірна Англії провела блискучий перший тайм у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2026 проти Франції. Команда Томаса Тухеля ще до перерви чотири рази вразила ворота суперника.

Наразі у французів є мінімальні шанси на порятунок, повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Франция — Англия
Матч Франція — Англія. Фото: Reuters

Сака оформив дубль до перерви

Після швидких голів Деклана Райса та Езрі Конси англійці не збавили обертів і продовжили домінувати в атаці. На 37-й хвилині Букайо Сака довів рахунок до розгромного.

Контратака розпочалася з передачі на Маркуса Рашфорда, який не зумів переграти Майка Меньяна. Сака підібрав м'яч, але його перший удар заблокував Максанс Лакруа. Після ще одного відскоку Рашфорд зберіг атаку, відкотив м'яч партнеру, і Сака без перешкод відправив його у порожні ворота — 3:0.

У компенсований до першого тайму час англійці забили ще раз. Езрі Конса розпочав атаку передачею на Еберечі Езе, який ефектно прибрав захисника та виконав розрізний пас у штрафний майданчик. Сака випередив оборонців і точним ударом у правий кут оформив дубль, зробивши рахунок 4:0.

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Франція — Англія — 0:4

Голи: Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини стане кульмінацією всього турніру.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Усик визначився зі своїм фаворитом перед фінальним матчем чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною.

Збірна Франції з футболу Збірна Англії по футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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