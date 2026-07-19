Англия разгромила Францию в первом тайме матча за бронзу ЧМ-2026

Матч Франция — Англия. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Англии провела блестящий первый тайм в матче за третье место на чемпионате мира-2026 против Франции. Команда Томаса Тухеля еще до перерыва четыре раза поразила ворота соперника.

На данный момент у французов остаются минимальные шансы на спасение, сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Франция — Англия. Фото: Reuters

Сака оформил дубль до перерыва

После быстрых голов Деклана Райса и Эзри Консы англичане не сбавили обороты и продолжили доминировать в атаке. На 37-й минуте Букайо Сака довел счёт до разгромного.

Контратака началась с передачи на Маркуса Рашфорда, который не сумел переиграть Майка Меньяна. Сака подобрал мяч, но его первый удар заблокировал Максанс Лакруа. После очередного отскока Рашфорд сохранил атаку, откатил мяч партнеру, и Сака беспрепятственно отправил его в пустые ворота — 3:0.

В добавленное к первому тайму время англичане забили ещё раз. Эзри Конса начал атаку передачей на Эберечи Эзе, который эффектно обошёл защитника и выполнил разрезной пас в штрафную площадь. Сака опередил защитников и точным ударом в правый угол оформил дубль, сделав счет 4:0.

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Голы: Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+1

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины станет кульминацией всего турнира.

Также Новини.LIVE писал, что Александр Усик определился со своим фаворитом перед финальным матчем чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной.