Англія забила вже на третій хвилині матчу за бронзу ЧС-2026

Матч Франція — Англія. Фото: Reuters

Збірна Англії швидко вийшла вперед у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026 проти Франції. Уже на третій хвилині зустрічі результативним ударом відзначився півзахисник Деклан Райс.

Про гол Райса повідомив портал Новини.LIVE.

Гол Деклана Райса. Фото: Reuters

Райс скористався помилкою французів

Старт зустрічі залишився за англійською командою, яка одразу заволоділа ініціативою та змусила суперника помилятися біля власних воріт.

На третій хвилині Деклан Райс перехопив неточну передачу Дезіре Дуе на правий фланг атаки на половині поля Франції. Півзахисник просунувся до штрафного майданчика й завдав точного удару здалеку, спрямувавши м'яч у нижній кут воріт Майка Меньяна.

Ще до цього англійці створили небезпечний момент після навісу Маркуса Рашфорда з лівого флангу, однак центральний захисник французів випередив суперників і вибив м'яч головою.

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