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Головна ЧС-2026 Англія швидко забила в матчі проти Франції

Англія швидко забила в матчі проти Франції

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 00:17
Англія забила вже на третій хвилині матчу за бронзу ЧС-2026
Матч Франція — Англія. Фото: Reuters

Збірна Англії швидко вийшла вперед у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026 проти Франції. Уже на третій хвилині зустрічі результативним ударом відзначився півзахисник Деклан Райс.

Про гол Райса повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Франция — Англия
Гол Деклана Райса. Фото: Reuters

Райс скористався помилкою французів

Старт зустрічі залишився за англійською командою, яка одразу заволоділа ініціативою та змусила суперника помилятися біля власних воріт.

На третій хвилині Деклан Райс перехопив неточну передачу Дезіре Дуе на правий фланг атаки на половині поля Франції. Півзахисник просунувся до штрафного майданчика й завдав точного удару здалеку, спрямувавши м'яч у нижній кут воріт Майка Меньяна.

Ще до цього англійці створили небезпечний момент після навісу Маркуса Рашфорда з лівого флангу, однак центральний захисник французів випередив суперників і вибив м'яч головою.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що фінальний поєдинок чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною стане головною футбольною подією року.

Також Новини.LIVE писав, що український чемпіон світу з боксу Олександр Усик назвав команду, яку підтримуватиме у фіналі мундіалю між Іспанією та Аргентиною.

Збірна Франції з футболу Збірна Англії по футболу Деклан Райс
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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