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Головна ЧС-2026 Усик повідомив, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026

Усик повідомив, за кого вболіватиме у фіналі ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 15:37
Усик назвав фаворита фіналу ЧС-2026 та пояснив свій вибір
Олександр Усик. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій та першій важкій вазі Олександр Усик поділився своїм прогнозом на фінал чемпіонату світу-2026 з футболу. Українець заявив, що вболіватиме за збірну Іспанії після вильоту з турніру Португалії.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на FightHype.

Усик обрав Іспанію

Український боксер зізнався, що саме збірна Іспанії є його фаворитом у вирішальному матчі мундіалю. За "Червону фурію" він почав уболівати після того, як Португалія завершила виступи на турнірі.

"Я хочу, щоб перемогла Іспанія. Я підтримую Іспанію, тому що Португалія програла, тож тепер я за Іспанію", — сказав Усик.

Зазначимо, що наразі Іспанія є другим домом Усика, оскільки в цій країні живуть його сини та проходять тренувальні табори.

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Боксер також назвав футболістів, які найбільше вражають його серед представників іспанського футболу. Із легенд він відзначив Серхіо Рамоса та Карлеса Пуйоля, яких назвав неймовірними гравцями.

Говорячи про нинішнє покоління, Усик виокремив Емеріка Лапорта, Родрі та Ламіна Ямаля. На його думку, сучасна збірна Іспанії демонструє футбол найвищого рівня.

"Зараз — Лапорт, Родрі, Ямаль. Це нова школа. Іспанія грає на іншому рівні", — зазначив українець.

Фінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться 19 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у фіналі чемпіонату світу-2026 збірні Іспанії та Аргентини визначать нового володаря головного футбольного трофея.

Також Новини.LIVE писав, що Білий дім відреагував на резонансну політичну акцію аргентинських футболістів після перемоги над Англією.

Олександр Усик Збірна Іспанії з футболу Збірна Аргентини з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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