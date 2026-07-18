Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Білий дім зробив заяву через політичну акцію Аргентини після гри з Англією

Білий дім зробив заяву через політичну акцію Аргентини після гри з Англією

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 08:59
Білий дім зробив заяву щодо банера Аргентини на ЧС-2026
Гравці та уболівальники збірної Аргентини зі скандальним банером. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Адміністрація президента США Дональда Трампа висловилася щодо резонансного банера, який футболісти збірної Аргентини продемонстрували після перемоги над Англією в півфіналі чемпіонату світу-2026. У Вашингтоні заявили, що вважають такі дії проявом свободи слова, гарантованої Конституцією США.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Sky News.

Игроки сборной Аргентины
Скандальний банер після матчу. Фото: Reuters

Що заявили у Білому домі

За інформацією джерела, позицію адміністрації США озвучив Ендрю Джуліані, який у Білому домі відповідає за питання, пов'язані з проведенням чемпіонату світу-2026.

За словами Джуліані, американська влада виходить із положень Першої поправки до Конституції США, яка гарантує свободу слова, свободу преси, свободу віросповідання, право на мирні зібрання та звернення до уряду.

"Ми віримо в наші права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США. Думаю, фінал буде неймовірним. Щодо можливості робити подібні заяви, то вони мають таку можливість у Сполучених Штатах Америки", — сказав Джуліані.

Читайте також:

Представник команди Трампа також зазначив, що США не підтримують заклики, зокрема з боку Великої Британії, покарати аргентинських футболістів через їхню акцію після півфіналу.

Після перемоги над Англією з рахунком 2:1 у півфіналі чемпіонату світу-2026 гравці збірної Аргентини винесли на поле банер із написом "Мальвінські острови належать аргентинцям". Політичні акції такого характеру заборонені ФІФА й тому їх Дисциплінарний комітет вже відкрив справу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що перед грою з Англією головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам позбавив команду вихідного, зосередившись на підготовці до заключного матчу турніру.

Також Новини.LIVE писав, що Франція та Англія визначать володаря бронзових нагород чемпіонату світу-2026, а центральною дуеллю стане суперництво двох найкращих бомбардирів команд — Кіліана Мбаппе та Гаррі Кейна.

Білий дім Збірна Англії по футболу Збірна Аргентини з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації