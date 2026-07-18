Білий дім зробив заяву щодо банера Аргентини на ЧС-2026

Гравці та уболівальники збірної Аргентини зі скандальним банером. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Адміністрація президента США Дональда Трампа висловилася щодо резонансного банера, який футболісти збірної Аргентини продемонстрували після перемоги над Англією в півфіналі чемпіонату світу-2026. У Вашингтоні заявили, що вважають такі дії проявом свободи слова, гарантованої Конституцією США.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Sky News.

Скандальний банер після матчу. Фото: Reuters

Що заявили у Білому домі

За інформацією джерела, позицію адміністрації США озвучив Ендрю Джуліані, який у Білому домі відповідає за питання, пов'язані з проведенням чемпіонату світу-2026.

За словами Джуліані, американська влада виходить із положень Першої поправки до Конституції США, яка гарантує свободу слова, свободу преси, свободу віросповідання, право на мирні зібрання та звернення до уряду.

"Ми віримо в наші права, гарантовані Першою поправкою до Конституції США. Думаю, фінал буде неймовірним. Щодо можливості робити подібні заяви, то вони мають таку можливість у Сполучених Штатах Америки", — сказав Джуліані.

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Представник команди Трампа також зазначив, що США не підтримують заклики, зокрема з боку Великої Британії, покарати аргентинських футболістів через їхню акцію після півфіналу.

Після перемоги над Англією з рахунком 2:1 у півфіналі чемпіонату світу-2026 гравці збірної Аргентини винесли на поле банер із написом "Мальвінські острови належать аргентинцям". Політичні акції такого характеру заборонені ФІФА й тому їх Дисциплінарний комітет вже відкрив справу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що перед грою з Англією головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам позбавив команду вихідного, зосередившись на підготовці до заключного матчу турніру.

Також Новини.LIVE писав, що Франція та Англія визначать володаря бронзових нагород чемпіонату світу-2026, а центральною дуеллю стане суперництво двох найкращих бомбардирів команд — Кіліана Мбаппе та Гаррі Кейна.