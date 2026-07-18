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Главная ЧМ-2026 Белый дом выступил с заявлением из-за баннера Аргентины после матча с Англией

Белый дом выступил с заявлением из-за баннера Аргентины после матча с Англией

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 08:59
Белый дом выступил с заявлением по поводу баннера Аргентины на ЧМ-2026
Игроки и болельщики сборной Аргентины со скандальным баннером. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Администрация президента США Дональда Трампа высказалась по поводу нашумевшего баннера, который футболисты сборной Аргентины продемонстрировали после победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026. В Вашингтоне заявили, что считают такие действия проявлением свободы слова, гарантированной Конституцией США.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sky News.

Игроки сборной Аргентины
Скандальный баннер после матча. Фото: Reuters

Что заявили в Белом доме

По информации источника, позицию администрации США озвучил Эндрю Джулиани, который в Белом доме отвечает за вопросы, связанные с проведением чемпионата мира-2026.

По словам Джулиани, американские власти исходят из положений Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова, свободу прессы, свободу вероисповедания, право на мирные собрания и обращение к правительству.

"Мы верим в наши права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США. Думаю, финал будет невероятным. Что касается возможности делать подобные заявления, то в Соединенных Штатах Америки такая возможность есть", — сказал Джулиани.

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Представитель команды Трампа также отметил, что США не поддерживают призывы, в частности со стороны Великобритании, наказать аргентинских футболистов за их акцию после полуфинала.

После победы над Англией со счётом 2:1 в полуфинале чемпионата мира-2026 игроки сборной Аргентины вынесли на поле баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат аргентинцам". Политические акции такого рода запрещены ФИФА, и поэтому ее Дисциплинарный комитет уже возбудил дело.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что перед игрой с Англией главный тренер сборной Франции Дидье Дешам лишил команду выходного, сосредоточившись на подготовке к заключительному матчу турнира.

Также Новини.LIVE писал, что Франция и Англия определят обладателя бронзовых наград чемпионата мира-2026, а центральной дуэлью станет соперничество двух лучших бомбардиров команд — Килиана Мбаппе и Гарри Кейна.

Белый дом Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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