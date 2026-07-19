Англия забила уже на третьей минуте матча за бронзу ЧМ-2026

Матч Франция — Англия. Фото: Reuters

Сборная Англии быстро вышла вперед в матче за третье место чемпионата мира-2026 против Франции. Уже на третьей минуте встречи результативным ударом отличился полузащитник Деклан Райс.

О голе Райса сообщил портал Новини.LIVE.

Гол Деклана Райса. Фото: Reuters

Райс воспользовался ошибкой французов

Начало встречи осталось за английской командой, которая сразу же завладела инициативой и заставила соперника ошибаться у собственных ворот.

На третьей минуте Деклан Райс перехватил неточную передачу Дезире Дуэ на правый фланг атаки на половине поля Франции. Полузащитник продвинулся к штрафной площадке и нанес точный удар издали, направив мяч в нижний угол ворот Майка Меньяна.

Еще до этого англичане создали опасный момент после навеса Маркуса Рашфорда с левого фланга, однако центральный защитник французов опередил соперников и выбил мяч головой.

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