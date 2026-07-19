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Главная ЧМ-2026 Англия быстро забила гол в матче против Франции

Англия быстро забила гол в матче против Франции

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Дата публикации 19 июля 2026 00:17
Англия забила уже на третьей минуте матча за бронзу ЧМ-2026
Матч Франция — Англия. Фото: Reuters

Сборная Англии быстро вышла вперед в матче за третье место чемпионата мира-2026 против Франции. Уже на третьей минуте встречи результативным ударом отличился полузащитник Деклан Райс.

О голе Райса сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Франция — Англия
Гол Деклана Райса. Фото: Reuters

Райс воспользовался ошибкой французов

Начало встречи осталось за английской командой, которая сразу же завладела инициативой и заставила соперника ошибаться у собственных ворот.

На третьей минуте Деклан Райс перехватил неточную передачу Дезире Дуэ на правый фланг атаки на половине поля Франции. Полузащитник продвинулся к штрафной площадке и нанес точный удар издали, направив мяч в нижний угол ворот Майка Меньяна.

Еще до этого англичане создали опасный момент после навеса Маркуса Рашфорда с левого фланга, однако центральный защитник французов опередил соперников и выбил мяч головой.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что финальный матч чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной станет главным футбольным событием года.

Также Новини.LIVE писал, что украинский чемпион мира по боксу Александр Усик назвал команду, за которую будет болеть в финале чемпионата мира между Испанией и Аргентиной.

Сборная Франции по футболу Сборная Англии по футболу Деклан Райс
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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